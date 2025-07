Destaque do leilão raro: sabre de luz de Darth Vader

'The Empire Strikes Back'

Um item muito especial de Star Wars estará em leilão em setembro, chamando a atenção dos fãs da franquia. Trata-se do sabre de luz que pertenceu ao famoso personagem Darth Vader. Este sabre foi utilizado nas icônicas produções O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. O leilão será realizado pela Propstore em Los Angeles, e a previsão é de que ele seja arrematado por um valor que pode variar entre 1 milhão e 3 milhões de dólares.

Esse sabre de luz é único, pois é o único modelo utilizado nas filmagens da trilogia original que será leiloado. O evento acontece em um momento especial, já que este ano marca o 45º aniversário da estreia de O Império Contra-Ataca, um dos filmes mais aclamados da série.

Brandon Alinger, COO da Propstore, destacou a importância deste item, afirmando que sabres de luz genuínos da trilogia original são extremamente raros. Ele apontou que este artefato é de um nível elevado, merecendo destaque nas melhores coleções do mundo.

Antes do leilão, o sabre de luz será exibido em uma turnê de imprensa que passará por três cidades: Londres, Nova Iorque e Beverly Hills. Durante essa turnê, também serão mostrados outros itens icônicos do cinema, como um chicote e um cinto usados por Harrison Ford em Indiana Jones e a Última Cruzada, um neuralizador de Homens de Preto e o capacete de Sauron de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

No passado, a Propstore já obteve sucesso em vendas de itens relacionados a Star Wars. Em 2022, por exemplo, eles leiloaram um modelo em miniatura de um X-wing de 22 polegadas, que foi utilizado na filmagem do primeiro filme da série, O preço alcançado foi superior a 2,3 milhões de dólares.

Os fãs e colecionadores de memorabilia de cinema já estão ansiosos para o leilão, que promete atrair grande atenção e pode registrar novas marcas de venda.