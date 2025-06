Demon Slayer: trailer do Infinity Castle marca a batalha final

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle: O Último Conflito se Aproxima

Um novo trailer do filme Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle foi divulgado e promete agitar os fãs da série. O longa-metragem será lançado nas salas de cinema e em IMAX na América do Norte no dia 12 de setembro, em parceria entre a Crunchyroll e a Sony.

Este filme dá início a uma trilogia que representa o clímax da popular série de anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que estreou em 2019. A trama é baseada no mangá criado por Koyoharu Gotoge, que foi publicado entre 2016 e 2020.

A produção é da renomada Ufotable, o mesmo estúdio que animou a série. A direção fica a cargo de Haruo Sotozaki, que também foi responsável pela direção da série de anime.

A história se passa durante a era Taisho no Japão e segue Tanjiro Kamado, um jovem que se junta ao Demon Slayer Corps, uma organização dedicada a caçar demônios, após sua irmã mais nova, Nezuko, ser transformada em um deles. Ao longo de sua jornada, Tanjiro forma laços fortes com seus colegas de trabalho, incluindo Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Ele também batalha ao lado dos mais poderosos guerreiros do corpo, os Hashira, como o Flame Hashira Kyojuro Rengoku no Trem Mugen, o Sound Hashira Tengen Uzui no Distrito do Entretenimento, e os Hashira Mist Muichiro Tokito e Love Mitsuri Kanroji na Vila dos Espadachim.

Durante um treinamento intensivo para se preparar para a luta contra os demônios, os membros do Demon Slayer Corps e os Hashira são surpreendidos pela aparição de Muzan Kibutsuji na Mansão Ubuyashiki. Ao perceber o perigo, Tanjiro e os Hashira correm para o quartel-general, mas acabam sendo levados para um espaço misterioso pelas mãos de Kibutsuji.

Esse novo local é conhecido como Infinity Castle, que se revela o reduto dos demônios. Assim, o cenário está pronto para a batalha final entre o Demon Slayer Corps e as forças demoníacas.

Além disso, duas músicas tema originais do filme foram anunciadas. “A World Where the Sun Never Rises”, interpretada por Aimer, e “Shine in the Cruel Night”, de LiSA, estarão disponíveis em plataformas de streaming a partir do 18 de julho, data em que o filme também terá sua estreia no Japão.

Os fãs podem esperar um desfecho emocionante nesta nova etapa da saga de Demon Slayer, que continua a conquistar o coração dos espectadores ao redor do mundo.