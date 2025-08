Datas, fatos e feriados de agosto de 2025

Em agosto de 2025, o Brasil não contará com nenhum feriado, assim como ocorreu em julho. O oitavo mês do ano é caracterizado por diversas datas de celebração e conscientização, sem feriados prolongados. Entre as datas comemorativas, destacam-se o Dia dos Pais e datas voltadas para a saúde e direitos sociais.

Uma data significativa é o Dia Nacional da Saúde, comemorado no dia 5 de agosto. Instituída em 1967, essa data visa promover a educação sobre saúde e reconhecer a importância de hábitos saudáveis entre os brasileiros.

No dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, criado pela Lei nº 7.488/86. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo, incluindo o uso de cigarros eletrônicos.

Outra data importante é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado em 12 de agosto. Esta data simboliza a luta por direitos fundamentais e homenageia figuras que resistiram por essas causas, como Margarida Maria Alves, uma sindicalista assassinada em 1983.

O Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, convida a uma reflexão sobre os desafios vividos pelas comunidades indígenas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Essa data foi estabelecida pela ONU em 1994.

Além disso, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, celebrado também no dia 29, resulta do 1º Seminário Nacional de Lésbicas realizado em 1996. A data é um momento para discutir questões de direitos e combater a violência e a lesbofobia.

No contexto de agosto, também são notáveis outras datas, como o Dia Nacional da Saúde, no dia 5; o Dia Internacional da Cerveja, na primeira sexta-feira do mês; e o Dia do Poeta de Literatura de Cordel, que celebra a rica tradição da literatura popular brasileira. Agosto é, portanto, um mês cheio de eventos significativos que estimulam a discussão e reflexão sobre a saúde, a cultura e os direitos sociais no Brasil.