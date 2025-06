Data da cerimônia de abertura do Templo de Fairbanks, Alasca

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Uma ilustração do exterior do Templo de Fairbanks Alasca.

Templo de Fairbanks, Alasca, terá cerimônia de abertura de terra em setembro

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias anunciou que a cerimônia de abertura de terra para o Templo de Fairbanks, no Alasca, acontecerá no dia 27 de setembro. Este será o segundo templo do estado, que já conta com o Templo de Anchorage. A cerimônia será presidida pelo Élder Peter M. Johnson, Setenta Autoridade Geral, que assumirá o cargo de primeiro conselheiro da Área Estados Unidos Oeste em agosto.

O anúncio da cerimônia foi feito na segunda-feira, 23 de junho, e confirma os planos para a construção do templo já divulgados em novembro de 2024. O novo templo terá um único andar, com aproximadamente 929 metros quadrados, e será erguido em um terreno de 3,07 hectares, localizado ao longo da Geist Road, no lado sul da estrada, entre a Rodovia 3 e Thompson Drive. Além do templo, uma capela e um prédio auxiliar também estão previstos para o local.

Histórico da Igreja no Alasca

O presidente da Igreja, Russell M. Nelson, comunicou a construção do templo de Fairbanks em 1º de outubro de 2023. Esta foi uma das 20 novas noções de templos apresentadas durante a conferência geral do mesmo ano.

Atualmente, o Alasca possui um templo em funcionamento, o Templo de Anchorage, dedicado em 1999 e rededicado em 2004, após reformas. Uma nova construção está sendo feita na mesma propriedade, aumentando a área do templo de cerca de 1.109 metros quadrados para aproximadamente 2.788 metros quadrados. O templo de Anchorage continuará a operar durante a construção da nova estrutura.

Quando for inaugurado, o templo de Fairbanks se tornará o mais setentrional da Igreja no mundo, uma posição que atualmente pertence ao templo de Anchorage.

A história da Igreja no Alasca começa em julho de 1938, quando a primeira congregação foi formada com apenas três famílias em Fairbanks, 21 anos antes do estado se tornar parte dos Estados Unidos. Em 1961, havia aproximadamente 3.050 membros da Igreja no Alasca, com congregações em Anchorage, Fairbanks, Palmer e Juneau. A primeira estaca do estado, chamada Estaca Alasca, foi organizada em Anchorage em 13 de agosto de 1961. Hoje, o Alasca abriga cerca de 34.000 santos dos últimos dias, distribuídos em 81 congregações.