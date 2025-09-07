Notícias

Custo de manter uma CG 160: veja a conta dos motociclistas jovens

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Quanto custa manter uma CG 160? Veja a conta completa que pesa no bolso dos jovens motociclistas
Foto: Reprodução

A Honda CG 160 é muito apreciada pelos jovens, sendo considerada uma verdadeira paixão sobre duas rodas. Com preço em torno de R$ 23.000 para a versão Titan, a moto se destaca pelo seu excelente consumo, chegando a fazer 40 km por litro. Isso significa que, rodando cerca de 1.000 km por mês, o gasto em combustível fica em torno de R$ 200. Para quem trabalha com aplicativos de entrega, como o iFood, esses valores podem aumentar, já que a quilometragem tende a ser maior.

Custos anuais fixos

Como todo veículo, a CG 160 também traz alguns custos que não podem ser ignorados. O IPVA, por exemplo, é um gasto fixo de aproximadamente R$ 460 por ano. No que diz respeito ao seguro, pode ser um pouco complicado encontrar uma seguradora que atenda a esse modelo, e os preços podem variar bastante. Quando o seguro é aceito, o valor médio gira em torno de R$ 1.600 anualmente, mas isso depende do perfil do motorista.

Manutenções básicas

Manter a CG 160 em dia não é muito complicado. A troca de óleo, recomendada a cada 4.000 km, deve ser acompanhada de uma verificação do nível a cada 1.000 km ou antes de longas viagens. Usando o óleo original da Honda, você vai gastar cerca de R$ 60, o que é um preço bastante acessível.

Vale lembrar que a moto pode consumir um pouco de óleo, então é bom ficar de olho. O kit de relação, que inclui corrente e sprockets, custa cerca de R$ 110 em média, mas você pode encontrar por até R$ 80. A troca é bem simples e pode ser feita em casa, sem necessidade de mecânico.

Peças e reposições

Se precisar trocar os pneus, o custo é em torno de R$ 600 o par, dependendo da marca que você escolher. A vela única da CG 160 sai por cerca de R$ 65, e a troca de embreagem é em média R$ 180. Caso precise substituir as asas laterais, o par custa aproximadamente R$ 200.

Em resumo, a CG 160 se destaca não apenas pelo preço acessível e pela economia de combustível, mas também pela manutenção simples. Mesmo com algumas despesas extras, como seguro e reposições, ela continua sendo uma das motos mais práticas e baratas de se manter no Brasil.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Você precisa fazer isso no seu CadÚnico, ou então vai perder até R$ 3.800,00

Atualize seu CadÚnico para evitar perda de R$ 3.800,00

14 minutos atrás
Cybertruck, Tesla, Pneus

Tesla Cybertruck: potência e peso afetam durabilidade dos pneus

41 minutos atrás
WhatsApp revela recurso secreto que deixa seus amigos de olho no que você compartilha

WhatsApp apresenta novo recurso para monitorar compartilhamentos

44 minutos atrás
Descubra como garantir mais de R$ 3.000 mensais

Como obter mais de R$ 3.000 por mês

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo