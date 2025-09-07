Custo de manter uma CG 160: veja a conta dos motociclistas jovens

A Honda CG 160 é muito apreciada pelos jovens, sendo considerada uma verdadeira paixão sobre duas rodas. Com preço em torno de R$ 23.000 para a versão Titan, a moto se destaca pelo seu excelente consumo, chegando a fazer 40 km por litro. Isso significa que, rodando cerca de 1.000 km por mês, o gasto em combustível fica em torno de R$ 200. Para quem trabalha com aplicativos de entrega, como o iFood, esses valores podem aumentar, já que a quilometragem tende a ser maior.

Custos anuais fixos

Como todo veículo, a CG 160 também traz alguns custos que não podem ser ignorados. O IPVA, por exemplo, é um gasto fixo de aproximadamente R$ 460 por ano. No que diz respeito ao seguro, pode ser um pouco complicado encontrar uma seguradora que atenda a esse modelo, e os preços podem variar bastante. Quando o seguro é aceito, o valor médio gira em torno de R$ 1.600 anualmente, mas isso depende do perfil do motorista.

Manutenções básicas

Manter a CG 160 em dia não é muito complicado. A troca de óleo, recomendada a cada 4.000 km, deve ser acompanhada de uma verificação do nível a cada 1.000 km ou antes de longas viagens. Usando o óleo original da Honda, você vai gastar cerca de R$ 60, o que é um preço bastante acessível.

Vale lembrar que a moto pode consumir um pouco de óleo, então é bom ficar de olho. O kit de relação, que inclui corrente e sprockets, custa cerca de R$ 110 em média, mas você pode encontrar por até R$ 80. A troca é bem simples e pode ser feita em casa, sem necessidade de mecânico.

Peças e reposições

Se precisar trocar os pneus, o custo é em torno de R$ 600 o par, dependendo da marca que você escolher. A vela única da CG 160 sai por cerca de R$ 65, e a troca de embreagem é em média R$ 180. Caso precise substituir as asas laterais, o par custa aproximadamente R$ 200.

Em resumo, a CG 160 se destaca não apenas pelo preço acessível e pela economia de combustível, mas também pela manutenção simples. Mesmo com algumas despesas extras, como seguro e reposições, ela continua sendo uma das motos mais práticas e baratas de se manter no Brasil.