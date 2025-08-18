Cuidados essenciais para evitar fraudes em postos de combustíveis

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o Ipem-SP, acaba de lançar um guia super útil para motoristas que costumam abastecer em postos de combustíveis. A ideia é dar dicas práticas para que o abastecimento seja feito com mais segurança e transparência. Afinal, é sempre bom ter certeza de que estamos pagando pelo que realmente usamos, não é?

Acompanhe o Abastecimento

Uma das principais recomendações do Ipem-SP é que o motorista desça do carro e fique de olho em todo o processo de abastecimento. Isso mesmo! O primeiro passo é verificar se o bico da bomba corresponde ao combustível que você pediu. E não esqueça: a bomba deve começar com a contagem em zero.

Fique atento também ao preço exibido. Às vezes, formas diferentes de pagamento podem resultar em valores diferentes na hora de fechar a conta. Espere até o abastecimento terminar e só aí procure o caixa para pagar. Essa atenção garante que você não tenha surpresas na conta.

Conferência e Referências

Se surgir qualquer dúvida, você pode pedir ao frentista para conferirem a bomba com um recipiente de 20 litros, que todo posto deve ter. Esse recipiente deve estar vazio e lacrado, pois qualquer interferência pode alterar o volume do combustível.

O guia ainda sugere que você use abastecimentos anteriores em locais confiáveis como referência. Isso pode ajudar, já que o volume do tanque informado no manual do carro pode apresentar erros de até 20% em relação ao real.

Práticas Seguras

O Ipem-SP também destaca práticas seguras na hora de abastecer. É importante parar de abastecer quando o bico desarma automaticamente. O frentista não tem que forçar a entrada de mais combustível, viu? Além disso, não esqueça de exigir a nota fiscal. Isso permite conferir se a quantidade de litros e o valor estão corretos.

Essas ações ajudam a evitar prejuízos e garantem mais transparência para você, consumidor.

O Papel do Ipem-SP

O Ipem-SP, que é uma autarquia ligada ao Governo do Estado de São Paulo, tem um papel fundamental nesse processo. Eles trabalham para promover a educação do consumidor, a cidadania e o desenvolvimento econômico. Como uma instituição reconhecida na área científica e tecnológica, também atuam na metrologia e na vigilância do mercado, ajudando tanto as empresas quanto os cidadãos a cumprirem as normas técnicas necessárias.

Essas recomendações são simples, mas podem fazer toda a diferença na sua experiência ao abastecer. Proteger seus direitos como consumidor é um passo importante, e agora você já tem algumas ferramentas a mais para garantir isso!