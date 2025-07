Críticas ao jornalismo considerado de baixa qualidade

Leilane Neubarth Compartilha Vídeo de Ataque Verbal em Perfumaria

A apresentadora Leilane Neubarth, conhecida por seu trabalho no programa ‘Conexão GloboNews’, publicou recentemente em seu perfil no Instagram um vídeo que mostra uma agressão verbal que ela sofreu enquanto fazia compras em uma perfumaria.

No vídeo, uma mulher não identificada expressa sua desaprovação ao trabalho da jornalistas da Globo, afirmando: “Vocês, repórteres da Globo, são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo.” Ela complementa suas críticas dizendo que, apesar de acompanhar a Rede Globo, se sente decepcionada com a maneira como a informação é apresentada. A mulher afirma estar saindo do hospital e menciona que trabalha com pessoas de baixa renda, insinuando que elas acreditam nas "bobagens" que a emissora divulga.

Leilane relata que a situação começou de forma inesperada e que a mulher começou a insultá-la sem motivo aparente. "Demorei um pouco para perceber que a única maneira de reagir àquela agressão gratuita era gravar com meu celular," explicou. Ela destaca que a mulher demonstrou um comportamento debochado durante o ataque e sentiu que era importante compartilhar a experiência, ressaltando que "ninguém precisa gostar de ninguém, mas o respeito é fundamental."

A apresentadora de 66 anos trabalha na Globo desde 1979, onde desempenhou diversas funções, incluindo a apresentação dos telejornais ‘Jornal da Globo’ e ‘Bom Dia Brasil’. Desde 2009, ela integra a equipe da GloboNews, onde seus programas frequentemente alcançam a liderança de audiência. Durante a pandemia, Leilane se afastou do telejornalismo por ser parte do grupo de risco, mas voltou à programação em 2021, dividindo a apresentação do ‘Conexão GloboNews’ com as colegas Camila Bomfim e Daniela Lima. Além disso, Leilane é reconhecida como uma figura importante na comunidade LGBT+.

A ação de Leilane ao divulgar o vídeo serve como um alerta sobre a intolerância e a necessidade de respeito entre as pessoas.