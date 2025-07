Criptomoeda acima de US$ 3 mil é uma oportunidade de compra?

A criptomoeda Ethereum (ETH), que ocupa a segunda posição em valor de mercado global, está em um momento favorável. Nos últimos sete dias, seu preço subiu cerca de 20%, conforme dados do Coin Market Cap.

Esse aumento na cotação do Ethereum coincide com os bons resultados do Bitcoin (BTC), que recentemente atingiu preços acima de US$ 120 mil, estimulando o otimismo no mercado de criptomoedas. Segundo Taiamã Demaman, analista-chefe da Coinext Research, os investidores devem prestar atenção em uma faixa de preços entre US$ 2.698 e US$ 2.842, que é considerada um suporte crítico. Ele destacou que, se o Ethereum conseguir se manter acima de US$ 3.100, isso poderá abrir espaço para novas marcas, como US$ 3.538 e US$ 4.151. Entretanto, uma quebra desse suporte poderia levar a correções e exigiria cautela.

O cenário para o Ethereum tem melhorado desde a atualização Pectra, realizada em maio, e os investidores aguardam ansiosos pela nova atualização chamada Fusaka, prevista para este ano. Demaman observou que, após um período de baixa relevância no mercado, o crescente interesse institucional reflete uma valorização do Ethereum como um ativo promissor a longo prazo.

Recentemente, vários fatores contribuíram para o crescimento do Ethereum. Um exemplo importante foi a entrada da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que adquiriu mais de 1,5 milhão de ETH na semana passada. Isso não só aumentou a liquidez do Ethereum, como também validou sua posição como uma reserva de valor, similar ao Bitcoin. Essa movimentação foi suficientemente significativa para que o preço rompesse a barreira dos US$ 2.700, alcançando até US$ 3.100.

Outra empresa que contribuiu para a valorização do Ethereum foi a BitMine Immersion, especializada em mineração de criptomoedas, que após captar US$ 250 milhões, aumentou suas posições para 163.142 ETH.

Além disso, a SharpLink Gaming divulgou a compra de US$ 225 milhões em Ethereum e, desde maio, mudou seu foco de marketing de apostas para a acumulação de ETH. Essa mudança ocorreu após uma captação de US$ 425 milhões e a entrada de Joseph Lubin, cofundador do Ethereum, no conselho da empresa. Atualmente, a SharpLink é a maior empresa pública a manter Ethereum em sua tesouraria, com 280.000 ETH, equivalentes a cerca de US$ 884 milhões. Desde a alteração de foco, as ações da SharpLink subiram mais de 1.000%.

O interesse dos investidores por produtos negociados em bolsa (ETPs) também permanece forte. Nas duas primeiras semanas de julho, os ETFs de Ethereum registraram fluxos líquidos positivos, ultrapassando US$ 1,3 bilhão, o que tem ajudado a sustentar os preços elevados. Segundo um levantamento da CoinShares, os produtos que envolvem Ethereum marcaram a 12ª semana consecutiva de entradas, totalizando US$ 990 milhões em apenas uma semana.