Criadores de ‘South Park’ fecham novo contrato; série disponível no Paramount+

A icônica série de animação South Park renovou seu futuro para os próximos cinco anos, com os criadores Trey Parker e Matt Stone firmando um novo contrato com a Paramount Global, por meio de sua empresa Park County. A notícia vem à tona horas antes da estreia da 27ª temporada, que ocorrerá hoje.

Além disso, a South Park Digital Studios, parceria que envolve a Paramount e a Park County, fechou um contrato exclusivo de licenciamento de cinco anos com o serviço de streaming Paramount+, avaliado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Esse acordo garante a produção de 50 novos episódios distribuídos ao longo de cinco temporadas e a continuidade das 26 temporadas anteriores de South Park, que poderão ser assistidas no Comedy Central e também na Paramount+.

O serviço Paramount+ se tornará a plataforma de streaming oficial da série nos Estados Unidos e também internacionalmente. Os novos episódios da 27ª temporada estarão disponíveis um dia após a estreia na Comedy Central. A série havia sido removida da Paramount+ anteriormente devido a desentendimentos contratuais, mas agora retorna ao serviço na sua totalidade.

Durante os últimos cinco anos, a biblioteca de South Park esteve disponível exclusivamente na HBO Max nos Estados Unidos, mas a partir de hoje, ela será acessível também na Paramount+. As negociações com a HBO Max para manter direitos não-exclusivos para a série não avançaram, resultando nesta mudança.

Chris McCarthy, co-CEO da Paramount Global, elogiou a criatividade de Parker e Stone, afirmando que South Park é uma das séries mais queridas e duradouras da televisão, destacando a importância da parceria com os criadores. Os novos contratos encerram um período de negociações difíceis, que culminaram em ameaças de ações legais por parte de Parker e Stone contra a Paramount, envolvendo questões sobre os direitos de streaming e a duração do contrato de licenciamento.

O novo acordo substitui o contrato anterior de US$ 900 milhões, assinado em 2021, que garantiu a exibição de novos episódios até 2027. Agora, o novo contrato está alinhado com o novo acordo de streaming.

Apesar das dificuldades enfrentadas nas negociações, Parker e Stone se mostraram otimistas. Stone expressou gratidão pela oportunidade de estender a parceria, enquanto Parker destacou a honra de receber a confiança da Paramount e seu compromisso com a série e seus fãs.

South Park estreou no Comedy Central em 13 de agosto de 1997 e continua a ser uma referência na animação de humor, mantendo sua relevância ao longo dos anos com seu estilo único e provocador.