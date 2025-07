Copasa abre agência no centro de BH para melhorar atendimento

Nova Agência da Copasa Inaugurada em Belo Horizonte

A Copasa, empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto em Minas Gerais, abriu uma nova agência de atendimento no Centro de Belo Horizonte, na Rua Curitiba, próxima ao Mercado Central. O funcionamento começou nesta segunda-feira, 30 de junho, e a expectativa é que a nova unidade traga mais praticidade aos clientes.

Na nova agência, os usuários poderão solicitar serviços como ligação e religação da água e do esgoto, além de desligamento do serviço e emissão de segunda via de contas, tudo sem a necessidade de agendar atendimento. Isso significa mais rapidez e facilidade para quem precisa resolver questões relacionadas ao fornecimento de água.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, com exceção dos feriados. Além dos serviços mencionados, os clientes poderão realizar a troca de titularidade, atualizar seus cadastros e solicitar tarifas sociais diretamente no local.

A nova agência foi projetada para ser um espaço funcional e acessível, conforme destacou Cleyson Jacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade da Copasa. O ambiente é climatizado e oferece banheiros, totens de autoatendimento e postos com funcionários prontos para ajudar no atendimento.

Um dos aspectos que se destacam é a fachada da agência, que apresenta um design moderno e artístico, incorporando elementos de arte urbana que remetem à identidade visual da empresa.

Além do atendimento presencial, a Copasa continua a oferecer diversos canais de relacionamento. O site oficial da empresa e o Webchat, disponíveis em www.copasa.com.br, oferecem suporte ao cliente. Pelo WhatsApp, o atendimento pode ser feito pelo número (31) 99970-7000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e também nos finais de semana e feriados, com horário reduzido, das 8h ao meio-dia.

A empresa também disponibiliza o aplicativo gratuito App Copasa Digital, que pode ser baixado em dispositivos Android e iOS. Para emergências como vazamentos ou falta de água, os clientes têm à disposição um Call Center, que funciona 24 horas pelo número 0800 0300 115.

A nova agência da Copasa promete ser uma alternativa prática e eficiente para os usuários que buscam resolver suas questões de forma rápida e descomplicada.