Contêiner se transforma em casa com banheiro e cozinha planejada

O contêiner que foi instalado em Campinas ganhou uma nova vida, transformando-se em uma unidade habitacional funcional e aconchegante. A ideia principal foi mostrar que um contêiner, que normalmente é apenas uma estrutura metálica, pode se tornar uma verdadeira casa. O espaço foi projetado para acomodar um familiar de imediato e, futuramente, será parte de um conjunto de kitnets no mesmo quintal. Ele conta com circulação de ar adequada, segurança reforçada, um banheiro totalmente azulejado e um espaço para lavanderia externa, tudo isso mantendo o formato original de um contêiner de 20 pés, que já proporciona uma altura interna maior.

Colocar o contêiner no lugar não foi tarefa fácil. O acesso exigiu manobras complicadas, já que havia um portão estreito, uma rua inclinada e fios baixos. Mesmo assim, a equipe conseguiu posicioná-lo e nivelá-lo. Basta olhar para dentro e ver que a cozinha e o banheiro ficam de um lado, enquanto o dormitório — que tem até um ponto para TV — está do outro. O proprietário já planeja seguir esse mesmo padrão para as próximas unidades que vão ser instaladas no fundo do terreno.

Layout do contêiner e divisão dos ambientes

O layout da unidade foi organizado de maneira linear, otimizando o espaço disponível. À direita, estão a cozinha e o banheiro, que reúnem todas as instalações hidráulicas e elétricas. A cozinha foi cuidadosamente projetada para acomodar fogão, pia, armários e refrigerador de forma prática, facilitando o dia a dia. Inclusive, o quadro de disjuntores foi colocado em um local acessível, garantindo segurança e comodidade.

Do lado oposto, temos o dormitório, que receberá uma cama de casal e possui pontos de luz, tomadas e um espaço para TV. O projeto já considera um armário aéreo e a possibilidade de usar uma cama-baú, ideal para armazenar coisas em um ambiente compacto como esse.

Banheiro azulejado dentro do contêiner

Um dos destaques que torna este contêiner quase uma casa de verdade é o banheiro. Ele foi totalmente azulejado em branco, com um design clássico que facilita a limpeza e nunca sai de moda. O espaço conta com nichos, um box, um vaso sanitário, uma pia e um espelho, tudo parecido com um banheiro comum. Para garantir conforto, há uma janela com tela mosquiteira e grade, permitindo ventilação sem o incômodo de insetos.

Ventilação, janelas e segurança do contêiner

Como o contêiner está localizado em uma área quase central, a privacidade e a segurança foram prioridades no projeto. As janelas são altas e possuem telas, permitindo que ar fresco entre sem abrir espaço para olhares curiosos. Além disso, as proteções foram feitas com a própria chapa do contêiner, seguindo a demanda do cliente por mais segurança.

A porta de entrada também é protegida por uma grade. Isso permite que o morador a mantenha aberta durante o dia, aproveitando a brisa e o quintal, sem ter que se preocupar com a segurança. Essa abordagem é perfeita para quem tem animais de estimação ou mais pessoas transitarão pelo terreno.

Área externa e lavanderia integrada ao contêiner

Na parte de trás, foi deixado um corredor de aproximadamente 1,5 metros, que serve como uma área privativa. Esse espaço abrigará o botijão de gás e a saída para instalação de uma máquina de lavar, ou seja, a lavanderia fica externa, mas com proteção, liberando mais espaço dentro do contêiner.

A tubulação e a mangueira de gás já foram instaladas, o que garante tanto a facilidade de manutenção quanto segurança. Esse corredor também permite ventilação confortável para a primeira kitnet, preparando o espaço para as próximas unidades que o proprietário deseja construir.

Estrutura técnica do contêiner e pontos de melhoria

O modelo de contêiner utilizado é o 20 HC, que tem uma altura maior do que os modelos comuns, oferecendo mais conforto. As portas foram feitas com a chapa do próprio contêiner para manter um visual uniforme e garantir resistência a longo prazo. O projeto também já previu um abrigo para a caixa d’água, garantindo que a unidade tenha autonomia hídrica.

A equipe envolvida no projeto mencionou que nem sempre o local está pronto para receber o contêiner, o que pode aumentar o tempo necessário para descarregamento. No entanto, o projeto foi finalizado e entregue no prazo. Cada contêiner tem suas particularidades, e essa construção precisa ser adaptada ao terreno e às necessidades do morador.

Esse exemplo em Campinas mostra que um contêiner pode se transformar em uma moradia prática, com banheiro completo e cozinha planejada. Quando se prioriza ventilação, segurança e infraestrutura, ele se torna um lar respeitável, pronto para ser habitado ou até para gerar renda como kitnet.