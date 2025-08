Consumidor americano sente impacto das tarifas em 2025

Empresas estão começando a repassar os custos relacionados a tarifas para os consumidores. Durante os primeiros meses da guerra comercial iniciada pelo ex-presidente Donald Trump, muitas delas optaram por absorver esses impostos, mas agora enfrentam dificuldades para manter os preços estáveis diante da queda nas margens de lucro. Essa situação sugere que, nos próximos meses, as tarifas poderão impactar os preços de maneira mais significativa.

Dados do governo revelam que, em junho, os preços de produtos fortemente afetados por tarifas, como móveis, brinquedos e eletrodomésticos, tiveram alta. Nos últimos dias, antes do anúncio de novas tarifas que afetariam diversas regiões, grandes empresas como Adidas, Procter & Gamble e Stanley Black & Decker informaram aos investidores que já haviam aumentado os preços ou planejavam fazê-lo em breve para compensar os custos adicionais. Outras corporações, como Walmart e fabricantes de brinquedos como Hasbro e Mattel, também alertaram que as tarifas poderiam resultar em preços mais altos.

Richard Westenberger, diretor financeiro da Carter’s, uma fabricantes de roupas infantis, afirmou em uma teleconferência que a empresa não está interessada em ter margens de lucro mais baixas, especialmente por causa das tarifas. Ele destacou que, se essa situação se tornasse uma constante em sua estrutura de custo, a empresa precisaria encontrar maneiras de cobri-la.

Economistas notaram aumentos de preços relacionados às tarifas desde que a política comercial foi implementada na primavera. Contudo, a inflação ainda permanece relativamente controlada, desafiando as previsões e levando o governo a afirmar que quem previa que as tarifas elevariam os preços estava enganado. Alguns analistas reconhecem que o efeito das tarifas nos preços ao consumidor tem sido mais demorado do que se esperava. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, comentou que esse processo pode levar mais tempo do que o inicialmente previsto.

Sarah House, economista do Wells Fargo, acredita que os próximos três a seis meses serão fundamentais, já que mais taxas tarifárias se tornarão permanentes. Ela destaca que as empresas estão percebendo que as tarifas vieram para ficar. Com uma maior certeza em relação a um ambiente de tarifas mais altas, elas estão se preparando para ajustar seus preços. Isso sugere que é questão de tempo até que os consumidores sintam esses efeitos nos preços finais.