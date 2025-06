Consulta das boletas de notas online para 2024-2025

Últimos Dias do Ciclo Escolar 2024-2025: Como Consultar as Boletas de Calificações

O ciclo escolar 2024-2025 está se encerrando, e muitos alunos e pais estão em busca de informações sobre como acessar as boletas de calificação. O término oficial das aulas será no dia 16 de julho, conforme estipulado no calendário da Secretaria de Educação Pública (SEP). Contudo, os professores terão atividades até o 18 de julho, devido a um workshop de atualização.

Como Consultar as Boletas de Calificação Online

Para facilitar o acesso, a SEP disponibilizou um guia prático. Os responsáveis podem seguir os seguintes passos:

Acessar o Sistema de Informação e Gestão Educativa (SIGED). Inserir a CURP (Chave Única de Registro de Pessoas) do estudante e clicar em ‘Buscar’.

É importante observar que algumas regiões, como Puebla, Zacatecas, Chihuahua e partes da Cidade do México, possuem portais específicos para a consulta.

As boletas de calificação estarão disponíveis entre os dias 14 e 16 de julho. No dia 16 de julho, os pais poderão obter informações sobre a inscrição dos filhos para o próximo ano letivo. Além disso, serão disponibilizados os documentos necessários caso contrário queiram realizar a transferência para uma nova escola. É também o primeiro dia das Férias de Verão.

Início do Próximo Ciclo Escolar

O próximo ciclo escolar terá início em 18 de agosto de 2025, abrangendo tanto as escolas públicas quanto as privadas em todo o país. Vale lembrar que o calendário escolar pode sofrer mudanças em diferentes estados, dependendo de decisões das autoridades devido a eventos climáticos ou outras situações, assim como ocorreu ao final deste ciclo.