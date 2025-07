confira o valor atualizado do piso nacional

O piso salarial nacional sofreu um aumento de R$ 106, resultando em um total de R$ 1.476. Esse acréscimo representa um incremento de 7,5% em relação ao valor anterior, superando a inflação acumulada no mesmo período. No entanto, o novo valor ficou abaixo das expectativas devido a restrições orçamentárias implementadas no final de 2024.

A antiga metodologia de cálculo do piso salarial considerava a inflação, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa fórmula, o novo piso poderia ter alcançado R$ 1.525. Porém, uma nova regra foi adotada, limitando o aumento das despesas públicas a 2,5%. Esse limite impediu que o ajuste refletisse plenamente o crescimento de 3,2% do PIB.

Esse piso salarial é importante não apenas para os trabalhadores, mas também impacta diretamente valores de aposentadorias, pensões e programas sociais, especialmente aqueles geridos pelo INSS. Por essa razão, o governo mantém uma vigilância constante sobre o piso nacional, visando evitar aumentos que possam pressionar as contas públicas, especialmente em tempos de ajuste fiscal.