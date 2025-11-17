Comparativo: telha de cerâmica e fibrocimento em preços e durabilidade

A escolha do tipo de cobertura é essencial e pode ter um impacto significativo no bolso, na estrutura e no conforto de uma casa. A velha comparação entre telhas de cerâmica (barro) e telhas de fibrocimento é um tema que gera bastante debate. Muita gente questiona se a economia inicial que o fibrocimento oferece realmente se sustenta ao longo do tempo ou se, como diz o ditado, o barato sai caro.

Uma análise mais profunda do Custo Total de Propriedade (TCO), que considera toda a vida útil do produto, traz à tona uma visão mais complexa da situação. Segundo especialistas, o fibrocimento se destaca pela leveza, que pode reduzir consideravelmente os custos da estrutura. Mas, há um ponto importante: esse tipo de telha não se destaca no quesito isolamento térmico ou acústico, algo que as telhas de cerâmica fazem com maestria, apesar de serem mais pesadas e caras.

O custo de partida: A vantagem real do fibrocimento

É verdade que o fibrocimento aparece como a opção “barata”, especialmente no orçamento inicial. Essa economia se dá em três frentes: preço do material, custo da estrutura e mão de obra. Um painel de fibrocimento pode custar quase 50% menos por metro quadrado em comparação às telhas cerâmicas necessárias para cobrir a mesma área.

Porém, a maior economia não está apenas no custo do material, mas na estrutura necessária para suportar o telhado. Telhas de cerâmica são pesadas e demandam uma estrutura de madeira robusta, que acaba sendo mais cara. Já as telhas de fibrocimento são descritas como extremamente leves, permitindo serem instaladas em estruturas mais simples e econômicas. Em um estudo, foi revelado que optar por fibrocimento pode resultar em uma redução de custos de 50% ou mais no madeiramento. Para um telhado de 100 m², essa economia pode ser de milhares de reais.

O custo de viver: O “caro” oculto no conforto

Embora a instalação de fibrocimento permita uma economia no início, é na fase de uso que a balança pode se inverter e os custos ocultos se tornam evidentes. O desempenho térmico do fibrocimento é um ponto fraco: ele não oferece um bom isolamento e pode esquentar muito, transferindo calor para dentro da casa, especialmente em dias ensolarados.

Em contrapartida, as telhas cerâmicas têm uma inércia térmica que ajuda a manter a temperatura interna mais amena. Para quem não tem um sistema de isolamento, o fibrocimento não é a melhor escolha. A instalação de mantas térmicas torna-se obrigatória, adicionando um custo necessário para tornar a habitação confortável.

E não para por aí. O fibrocimento também é considerado ruidoso, especialmente durante a chuva, enquanto as telhas cerâmicas fazem um trabalho melhor para abafar sons externos. Se você optar pelo fibrocimento, vai precisar considerar o custo adicional da manta térmica e de um forro acústico, despesas que as telhas de cerâmica não exigem de forma tão rígida.

Durabilidade, manutenção e o veredito do TCO

Outro ponto a se considerar é o custo de manter o telhado ao longo dos anos. Ambos os materiais necessitam de manutenção, pois são porosos e absorvem água, favorecendo o aparecimento de musgo e limo. Isso significa que ambos precisam passar por ciclos de impermeabilização, um custo inevitável.

Mas quando se fala de durabilidade, as telhas cerâmicas de boa qualidade podem durar décadas. Por outro lado, as telhas de fibrocimento, que utilizam polipropileno em sua composição, têm uma vida útil estimada de cerca de 20 anos. Além disso, o fibrocimento é vulnerável a danos por granizo, e as telhas mais finas, que são mais baratas, são também mais frágeis. Uma única tempestade pode exigir a troca total do telhado.

O barato sai caro?

Respondendo à pergunta que deu início a essa conversa: sim, no contexto residencial, a economia inicial obtida com telhas de fibrocimento muitas vezes não compensa a longo prazo. Os custos ocultos, como a necessidade de isolamento e a vida útil menor, podem corroer aquela economia inicial que parece tão atraente.

O fibrocimento pode ser uma boa escolha para galpões ou garagens, mas para a maioria das residências, as telhas de cerâmica podem se mostrar um investimento mais inteligente ao longo do tempo, oferecendo menos custos com a conta de energia e maior durabilidade.

Na sua obra, qual foi a escolha? A economia do fibrocimento valeu a pena ou você sentiu a diferença de conforto com a cerâmica? Compartilhe sua experiência!