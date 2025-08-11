Notícias

Como criar abelhas-sem-ferrão e impulsionar a produção sustentável

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Conheça os benefícios ambientais e econômicos das abelhas-sem-ferrão e descubra como iniciar sua criação de forma legal e lucrativa no Brasil.
Conheça os benefícios ambientais e econômicos das abelhas-sem-ferrão e descubra como iniciar sua criação de forma legal e lucrativa no Brasil.

A criação de abelhas-sem-ferrão tem ganhado cada vez mais espaço entre os produtores brasileiros. Essa atividade, além de ser uma oportunidade de renda, ajuda a preservar a biodiversidade e aumenta a produtividade das lavouras. É uma forma sustentável que está conquistando empreendedores, especialmente em estados como São Paulo, onde o apoio de políticas públicas e tecnologia tem impulsionado o número de criadores.

Essas abelhas, conhecidas cientificamente como meliponíneos, são nativas do Brasil e trazem muitos benefícios. Elas não têm ferrão que funcione para defesa, tornando-as inofensivas às pessoas. O mais interessante é que desempenham um papel vital na polinização, promovendo o equilíbrio dos ecossistemas. Esse trabalho delas é essencial para aumentar a qualidade e a quantidade das colheitas. Um exemplo disso é o uso de aproximadamente 550 milhões de abelhas-sem-ferrão no Rio Grande do Sul, que ajudaram a elevar a produtividade em plantações de canola e carinata.

O que são as abelhas-sem-ferrão e por que são tão importantes

Essas abelhas vivem em colônias e, apesar de não possuírem um ferrão funcional, são fundamentais para o nosso meio ambiente. Elas são responsáveis por polinizar diversas plantas, o que entenda-se como aumento na produção agrícola. Assim, elas ajudam os agricultores a ter colheitas mais produtivas e saudáveis.

Expansão da meliponicultura no Brasil

Em São Paulo, os números falam por si: são mais de 55 mil colmeias de 75 espécies diferentes, organizadas em quase 3 mil meliponários autorizados. Essa expansão se deve a regulamentações claras e a inovações práticas, como a criação de rações biotecnológicas que ajudam a alimentar as colônias, garantindo que elas se mantenham saudáveis mesmo em épocas de escassez de flores.

Como começar a criar abelhas que não picam (sem ferrão)?

Se você está pensando em entrar nessa área, o primeiro passo é escolher uma espécie que se adapte bem à sua região. Um ótimo recurso é o livro “Meliponicultura: o produtor pergunta, a Embrapa responde”, que traz dicas sobre clima e vegetação apropriados. É fundamental também comprar colmeias de meliponicultores registrados, assim você garante a qualidade e a legalidade dos enxames.

Certifique-se de que o local onde você instalar as colmeias ofereça proteção contra sol excessivo e ventos fortes. Durante o ano, pode ser necessário complementar a alimentação das abelhas, especialmente em épocas em que há menos flores disponíveis. Isso pode incluir xaropes de açúcar e substitutos de pólen, sempre atentos às necessidades específicas de cada espécie.

Produtos e oportunidades de mercado

O mel das abelhas-sem-ferrão é altamente valorizado e com várias propriedades medicinais, o que o torna muito procurado. Mas não paramos por aí! Algumas empresas estão inovando ao criar produtos como espumantes feitos a partir do mel dessas abelhas, destacando a versatilidade desse setor. Além disso, a Embrapa desenvolveu métodos para identificar fraudes no mel nativo, garantindo a segurança e a confiança do consumidor.

Sustentabilidade e regulamentação

A meliponicultura é uma atividade que traz benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Porém, a formalização nesse setor é fundamental. A legislação atual exige que todos os meliponários estejam regularizados até 2026. Isso é importante para que boas práticas ambientais sejam adotadas, garantindo a saúde das abelhas e a qualidade dos produtos vendidos.

Essa é uma atividade que combina tradição e inovação, unindo o conhecimento popular com práticas sustentáveis.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

como se inscrever no CadÚnico em 2025

inscrição no CadÚnico: guia para 2025

7 minutos atrás
13 países, 21 dias, 18.755 km você embarcaria na viagem de trem mais longa do mundo quando retornar a ativa

Viagem de trem mais longa do mundo está de volta; você iria?

36 minutos atrás
Amizade correndo risco de acabar? Veja 9 sinais para ficar atento

9 sinais de que sua amizade pode estar em risco

37 minutos atrás
Tampas de garrafa PET podem ter utilidade inesperada em casa

Tampas de garrafa PET têm uso prático no lar

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo