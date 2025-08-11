Números consolidados de 08/08/2025 são revelados

Na última sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a audiência da televisão registrou algumas movimentações interessantes. A novela Paulo, o Apóstolo obteve números inferiores aos da reprise de O Rico e Lázaro, que se destacou no horário. Por sua vez, o programa A Caverna Encantada atravessa o seu último mês no ar com resultados negativos, indicando dificuldades em conquistar o público.

No horário das manhãs, o programa Encontro com Patrícia Poeta manteve uma audiência melhor do que o Mais Você, um dado relevante para os funcionários e para o formato do programa. Além disso, Quilos Mortais superou o Programa do Ratinho, garantindo à Record a posição de vice-líder em audiência.

Os números de audiência apresentados são referentes à medição da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são essenciais para o mercado publicitário, uma vez que ajudam os anunciantes a entenderem melhor o comportamento do público.

Aqui estão os números consolidados de audiência:

Globo:

Bom Dia SP: 8,2

Bom Dia Brasil: 9,6

Encontro com Patrícia Poeta: 7,3

Mais Você: 6,6

SP1: 9,1

Globo Esporte: 9,7

Jornal Hoje: 10,5

Edição Especial: História de Amor: 11,8

Sessão da Tarde – Velozes & Furiosos 5: 10,3

SPTV: 13,8

Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 16,8

Êta Mundo Bom!: 20,0

SP2: 22,3

Dona de Mim: 22,1

Jornal Nacional: 22,6

Vale Tudo: 23,0

Globo Repórter: 16,3

Sons de São Paulo: 11,3

Especial Som Brasil: 7,5

Jornal da Globo: 6,6

Sessão Globoplay: Ricos: 4,9

Conversa com Bial: 4,1

Dona de Mim (reapresentação): 3,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Corujão: Luce: 3,2

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,5

Balanço Geral Manhã II: 2,1

Balanço Geral Manhã SP: 2,8

Fala Brasil: 3,5

Hoje em Dia: 3,9

Balanço Geral SP: 5,4

Igreja Universal: 5,3

Balanço Geral SP (repetição): 6,2

O Rico e Lázaro: 5,3

Cidade Alerta: 5,2

Cidade Alerta SP: 7,2

Jornal da Record: 7,0

Paulo, o Apóstolo: 5,1

Reis – A Conquista: 4,9

Quilos Mortais: 5,3

Jornal da Record 24h: 2,5

Fala Que Eu Te Escuto: 1,2

SBT:

SBT Manhã: 2,1

Bom Dia Esperança: 2,8

SBT Manhã 2ª Edição: 2,6

Bom Dia & Cia: 1,6

Primeiro Impacto: 2,0

Alô Você: 2,6

Maria do Bairro: 3,1

Casos de Família: 2,3

Fofocalizando: 2,8

A Caverna Encantada: 1,7

Chaves: 1,9

Aqui Agora: 2,5

SBT Brasil: 3,9

As Filhas da Senhora Garcia: 3,4

Programa do Ratinho: 3,8

Tela de Sucessos – O Filho do Máskara: 2,6

The Noite: 2,1

Operação Mesquita: 1,4

SBT Podnight: 1,1

SBT Notícias: 1,4

Band:

Giro de Notícias: 0,3

Valor da Vida: 0,3

AgroBand: 0,3

Bora Brasil SP: 0,4

Bora Brasil: 0,6

Jogo Aberto: 1,2

Jogo Aberto SP: 1,8

Os Donos da Bola: 1,8

Melhor da Tarde: 0,9

Brasil Urgente: 2,2

Brasil Urgente SP: 2,8

Jornal da Band: 3,2

Café com Aroma de Mulher: 1,6

Show da Fé: 0,4

Perrengue do Dia: 0,5

Melhor da Noite: 0,6

Jornal da Noite: 0,6

Esporte Total: 0,7

Band Esporte: 0,5

RedeTV!:

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,0

Igreja Universal: 0,0

A Tarde é Sua: 1,0

Igreja Universal (repetição): 0,2

Brasil do Povo: 0,2

RedeTV! News: 0,2

Show da Fé: 0,1

Série B: Coritiba x Chapecoense: 0,5

Operação de Risco (reapresentação): 0,9

Leitura Dinâmica: 0,5

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,2

Esses dados refletem a competição entre os canais e o que os telespectadores estão escolhendo assistir atualmente. As emissoras buscam entender essas preferências para melhorar sua programação e atrair mais audiência.