Números consolidados de 08/08/2025 são revelados
Na última sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a audiência da televisão registrou algumas movimentações interessantes. A novela Paulo, o Apóstolo obteve números inferiores aos da reprise de O Rico e Lázaro, que se destacou no horário. Por sua vez, o programa A Caverna Encantada atravessa o seu último mês no ar com resultados negativos, indicando dificuldades em conquistar o público.
No horário das manhãs, o programa Encontro com Patrícia Poeta manteve uma audiência melhor do que o Mais Você, um dado relevante para os funcionários e para o formato do programa. Além disso, Quilos Mortais superou o Programa do Ratinho, garantindo à Record a posição de vice-líder em audiência.
Os números de audiência apresentados são referentes à medição da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são essenciais para o mercado publicitário, uma vez que ajudam os anunciantes a entenderem melhor o comportamento do público.
Aqui estão os números consolidados de audiência:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,2
- Bom Dia Brasil: 9,6
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
- Mais Você: 6,6
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 9,7
- Jornal Hoje: 10,5
- Edição Especial: História de Amor: 11,8
- Sessão da Tarde – Velozes & Furiosos 5: 10,3
- SPTV: 13,8
- Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 16,8
- Êta Mundo Bom!: 20,0
- SP2: 22,3
- Dona de Mim: 22,1
- Jornal Nacional: 22,6
- Vale Tudo: 23,0
- Globo Repórter: 16,3
- Sons de São Paulo: 11,3
- Especial Som Brasil: 7,5
- Jornal da Globo: 6,6
- Sessão Globoplay: Ricos: 4,9
- Conversa com Bial: 4,1
- Dona de Mim (reapresentação): 3,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
- Corujão: Luce: 3,2
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã II: 2,1
- Balanço Geral Manhã SP: 2,8
- Fala Brasil: 3,5
- Hoje em Dia: 3,9
- Balanço Geral SP: 5,4
- Igreja Universal: 5,3
- Balanço Geral SP (repetição): 6,2
- O Rico e Lázaro: 5,3
- Cidade Alerta: 5,2
- Cidade Alerta SP: 7,2
- Jornal da Record: 7,0
- Paulo, o Apóstolo: 5,1
- Reis – A Conquista: 4,9
- Quilos Mortais: 5,3
- Jornal da Record 24h: 2,5
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,2
SBT:
- SBT Manhã: 2,1
- Bom Dia Esperança: 2,8
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
- Bom Dia & Cia: 1,6
- Primeiro Impacto: 2,0
- Alô Você: 2,6
- Maria do Bairro: 3,1
- Casos de Família: 2,3
- Fofocalizando: 2,8
- A Caverna Encantada: 1,7
- Chaves: 1,9
- Aqui Agora: 2,5
- SBT Brasil: 3,9
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
- Programa do Ratinho: 3,8
- Tela de Sucessos – O Filho do Máskara: 2,6
- The Noite: 2,1
- Operação Mesquita: 1,4
- SBT Podnight: 1,1
- SBT Notícias: 1,4
Band:
- Giro de Notícias: 0,3
- Valor da Vida: 0,3
- AgroBand: 0,3
- Bora Brasil SP: 0,4
- Bora Brasil: 0,6
- Jogo Aberto: 1,2
- Jogo Aberto SP: 1,8
- Os Donos da Bola: 1,8
- Melhor da Tarde: 0,9
- Brasil Urgente: 2,2
- Brasil Urgente SP: 2,8
- Jornal da Band: 3,2
- Café com Aroma de Mulher: 1,6
- Show da Fé: 0,4
- Perrengue do Dia: 0,5
- Melhor da Noite: 0,6
- Jornal da Noite: 0,6
- Esporte Total: 0,7
- Band Esporte: 0,5
RedeTV!:
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,1
- Elas em Jogo: 0,0
- Igreja Universal: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,0
- Igreja Universal (repetição): 0,2
- Brasil do Povo: 0,2
- RedeTV! News: 0,2
- Show da Fé: 0,1
- Série B: Coritiba x Chapecoense: 0,5
- Operação de Risco (reapresentação): 0,9
- Leitura Dinâmica: 0,5
- Jogo na Tela: 0,1
- Madrugada Animada: 0,2
Esses dados refletem a competição entre os canais e o que os telespectadores estão escolhendo assistir atualmente. As emissoras buscam entender essas preferências para melhorar sua programação e atrair mais audiência.