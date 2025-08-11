Entretenimento

Números consolidados de 08/08/2025 são revelados

Cena de O Rico e Lázaro. Foto: Divulgação/Record
confira os números consolidados de 08/08/2025

Na última sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a audiência da televisão registrou algumas movimentações interessantes. A novela Paulo, o Apóstolo obteve números inferiores aos da reprise de O Rico e Lázaro, que se destacou no horário. Por sua vez, o programa A Caverna Encantada atravessa o seu último mês no ar com resultados negativos, indicando dificuldades em conquistar o público.

No horário das manhãs, o programa Encontro com Patrícia Poeta manteve uma audiência melhor do que o Mais Você, um dado relevante para os funcionários e para o formato do programa. Além disso, Quilos Mortais superou o Programa do Ratinho, garantindo à Record a posição de vice-líder em audiência.

Os números de audiência apresentados são referentes à medição da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são essenciais para o mercado publicitário, uma vez que ajudam os anunciantes a entenderem melhor o comportamento do público.

Aqui estão os números consolidados de audiência:

Globo:

  • Bom Dia SP: 8,2
  • Bom Dia Brasil: 9,6
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
  • Mais Você: 6,6
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 9,7
  • Jornal Hoje: 10,5
  • Edição Especial: História de Amor: 11,8
  • Sessão da Tarde – Velozes & Furiosos 5: 10,3
  • SPTV: 13,8
  • Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem: 16,8
  • Êta Mundo Bom!: 20,0
  • SP2: 22,3
  • Dona de Mim: 22,1
  • Jornal Nacional: 22,6
  • Vale Tudo: 23,0
  • Globo Repórter: 16,3
  • Sons de São Paulo: 11,3
  • Especial Som Brasil: 7,5
  • Jornal da Globo: 6,6
  • Sessão Globoplay: Ricos: 4,9
  • Conversa com Bial: 4,1
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
  • Corujão: Luce: 3,2

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã II: 2,1
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,8
  • Fala Brasil: 3,5
  • Hoje em Dia: 3,9
  • Balanço Geral SP: 5,4
  • Igreja Universal: 5,3
  • Balanço Geral SP (repetição): 6,2
  • O Rico e Lázaro: 5,3
  • Cidade Alerta: 5,2
  • Cidade Alerta SP: 7,2
  • Jornal da Record: 7,0
  • Paulo, o Apóstolo: 5,1
  • Reis – A Conquista: 4,9
  • Quilos Mortais: 5,3
  • Jornal da Record 24h: 2,5
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,2

SBT:

  • SBT Manhã: 2,1
  • Bom Dia Esperança: 2,8
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
  • Bom Dia & Cia: 1,6
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Alô Você: 2,6
  • Maria do Bairro: 3,1
  • Casos de Família: 2,3
  • Fofocalizando: 2,8
  • A Caverna Encantada: 1,7
  • Chaves: 1,9
  • Aqui Agora: 2,5
  • SBT Brasil: 3,9
  • As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
  • Programa do Ratinho: 3,8
  • Tela de Sucessos – O Filho do Máskara: 2,6
  • The Noite: 2,1
  • Operação Mesquita: 1,4
  • SBT Podnight: 1,1
  • SBT Notícias: 1,4

Band:

  • Giro de Notícias: 0,3
  • Valor da Vida: 0,3
  • AgroBand: 0,3
  • Bora Brasil SP: 0,4
  • Bora Brasil: 0,6
  • Jogo Aberto: 1,2
  • Jogo Aberto SP: 1,8
  • Os Donos da Bola: 1,8
  • Melhor da Tarde: 0,9
  • Brasil Urgente: 2,2
  • Brasil Urgente SP: 2,8
  • Jornal da Band: 3,2
  • Café com Aroma de Mulher: 1,6
  • Show da Fé: 0,4
  • Perrengue do Dia: 0,5
  • Melhor da Noite: 0,6
  • Jornal da Noite: 0,6
  • Esporte Total: 0,7
  • Band Esporte: 0,5

RedeTV!:

  • Fica com a Gente: 0,1
  • Bola na Rede: 0,1
  • Elas em Jogo: 0,0
  • Igreja Universal: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,0
  • Igreja Universal (repetição): 0,2
  • Brasil do Povo: 0,2
  • RedeTV! News: 0,2
  • Show da Fé: 0,1
  • Série B: Coritiba x Chapecoense: 0,5
  • Operação de Risco (reapresentação): 0,9
  • Leitura Dinâmica: 0,5
  • Jogo na Tela: 0,1
  • Madrugada Animada: 0,2

Esses dados refletem a competição entre os canais e o que os telespectadores estão escolhendo assistir atualmente. As emissoras buscam entender essas preferências para melhorar sua programação e atrair mais audiência.

