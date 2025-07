como assistir thunderbolts online

"Thunderbolts" Chega ao Digital Após Performance Moderada nos Cinemas

O filme "Thunderbolts", considerado por muitos como uma nova associação de heróis da Marvel, teve um desempenho abaixo das expectativas nas bilheteiras. Lançado há cerca de dois meses, o longa não conseguiu atrair um grande público para os cinemas, especialmente em comparação a outros filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Apesar de suas dificuldades nas bilheteiras, há boas notícias para os fãs que estavam esperando para assistir ao filme em casa: "Thunderbolts" já está disponível em plataformas digitais.

Sinopse do Filme

"Thunderbolts" reúne um grupo incomum de anti-heróis que, após encontrarem-se em uma situação de risco de vida, se unem para enfrentar uma missão perigosa. Ao longo da trama, os personagens são obrigados a confrontar seu passado sombrio. A grande questão é: conseguirão eles se redimir ou acabarão se destruindo internamente?

Performance nas Bilheteiras

O filme arrecadou aproximadamente US$ 380 milhões em todo o mundo, com um orçamento estimado em US$ 170 milhões. Entretanto, para que a produção se tornasse rentável, precisava ultrapassar a marca de US$ 450 milhões, considerando os custos de distribuição. Portanto, ainda não há certeza se o filme realmente teve prejuízo nas bilheteiras.

Por outro lado, a crítica recebeu "Thunderbolts" de forma relativamente positiva. O filme possui uma pontuação de 68/100 no Metacritic, a melhor para um título da Marvel desde "Spider-Man: No Way Home", lançado em 2021. Em uma análise destacada, o filme foi elogiado por sua narrativa sólida, retratando uma aventura interessante para os personagens que há muito tempo não eram o foco.

Próximos Lançamentos da Marvel

Embora "Thunderbolts" não tenha se mostrado um grande sucesso de bilheteira, a Marvel prepara o lançamento de "The Fantastic Four: First Steps". Este novo filme promete atrair um público mais amplo, especialmente para famílias. Em um momento em que outros lançamentos da Disney, como "Elio", enfrentam dificuldades nas bilheteiras, a expectativa é de que "Fantastic Four" traga um respiro financeiro para a empresa.

Quando "Thunderbolts" Estará Disponível no Disney+

Os fãs ansiosos para ver "Thunderbolts" no Disney+ podem esperar que o filme se junte ao serviço de streaming em breve. Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento, filmes anteriores da Marvel, como "Captain America: Brave New World" e "Deadpool & Wolverine", chegaram ao Disney+ cerca de três meses após sua estreia nos cinemas. Portanto, é esperado que "Thunderbolts" faça sua estreia na plataforma até o final de agosto.

Lançamento Físico

Além da versão digital, "Thunderbolts" também será lançado em formatos físicos no dia 29 de julho. Os fãs poderão escolher entre uma edição em 4K com steelbook (disponível em duas capas diferentes), ou optar pelas versões em Blu-ray e DVD padrão.

Em resumo, mesmo com uma trajetória modesta nas bilheteiras, "Thunderbolts" já está disponível para visualização digital e se prepara para um lançamento físico, permitindo que mais fãs tenham acesso a essa nova aventura do universo Marvel.