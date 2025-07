Como assistir a 5ª temporada de ‘The Chosen’ online gratuitamente

A quinta temporada da série The Chosen está prestes a ser lançada. Os fãs poderão assistir ao primeiro episódio, The Chosen: Última Ceia, gratuitamente no YouTube no próximo sábado, 12 de julho, às 19h. Essa pré-estreia será transmitida ao vivo e contará com dublagem em português. Além do episódio, o público poderá conferir cenas exclusivas dos bastidores da sexta temporada, que atualmente está em produção. Após a exibição ao vivo, o episódio ficará disponível no canal oficial por 72 horas.

No dia seguinte, 13 de julho, a série chegará ao Prime Video no Brasil, onde os episódios serão lançados em três partes ao longo de algumas semanas. O primeiro lote, com dois episódios, será disponibilizado no dia 13. Em seguida, três novos episódios poderão ser assistidos a partir de 20 de julho, e o último grupo, com mais três capítulos, estreará em 27 de julho. Esse cronograma se repetirá em outras regiões, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e na América Latina.

A nova temporada explorará eventos que antecedem a Santa Ceia, a famosa última refeição de Jesus Cristo antes da traição de Judas. De acordo com a sinopse, Jesus é recebido como rei pelo povo de Israel, enquanto seus discípulos esperam por sua coroação. No entanto, ao invés de confrontar Roma, ele desafia as tradições religiosas de seu tempo. Essa situação gera tensão, e líderes políticos e religiosos farão de tudo para garantir que essa seja a última ceia de Jesus.

The Chosen é produzida pela 5&2 Studios e apresenta Jonathan Roumie no papel de Jesus, oferecendo uma visão sobre sua vida e ensinamentos a partir da perspectiva de quem esteve próximo a ele. A série já conquistou uma audiência expressiva, com 280 milhões de visualizações e mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais.