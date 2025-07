Como brasileiros estão viajando e lucrando ao mesmo tempo

Os brasileiros estão cada vez mais explorando o estilo de vida nômade digital, uma tendência que está mudando o cenário profissional e turístico do mundo todo. Essa nova forma de viver e trabalhar vem atraindo muitos profissionais a deixarem empregos tradicionais para viajar, misturando trabalho e exploração cultural de maneira integrada.

Nos últimos anos, o interesse sobre o nomadismo digital disparou no Brasil. Dados do Google mostram que as buscas por temas relacionados a esse estilo de vida aumentaram significativamente, revelando um desejo crescente por mais liberdade geográfica e oportunidades de trabalho remoto.

Aumento do interesse pelo nomadismo digital

Várias áreas profissionais, como tecnologia e marketing digital, se encaixam perfeitamente nesse novo modo de vida. O que significa que, com uma boa conexão à internet, é possível trabalhar de qualquer lugar. O Brasil está investindo na infraestrutura e nas políticas para apoiar os nômades digitais. Um exemplo é o Visto Temporário XIV (VITEM XIV), que permite que esses profissionais se estabeleçam no país, desde que comprovem uma renda mínima.

Esse movimento faz parte de uma estratégia do Brasil para ser um destino atrativo para quem deseja adotar esse estilo de vida mais flexível.

Profissões e oportunidades

As profissões que permitem a atuação remota são fundamentais para o crescimento do nomadismo digital. Atividades como programação, redação, design gráfico e consultoria estão sempre na lista de opções que podem ser desempenhadas de forma remota. Hoje, plataformas de trabalho online e colaborações internacionais se tornaram aliadas valiosas para esses nômades, oferecendo novas oportunidades de trabalho.

Desafios e adaptações

Apesar de tantos benefícios, o nomadismo digital também traz desafios. A adaptação a diferentes fusos horários e culturas é uma das dificuldades que esses profissionais enfrentam. Além disso, cuidar das finanças pode ser complicado, principalmente em relação às oscilações cambiais, especialmente quando a moeda do país de destino é mais forte que o real.

Para contornar essas questões, muitos nômades escolhem destinos que oferecem programas de visto específicos, como Costa Rica, Espanha e Geórgia. Esses países são conhecidas por oferecer condições favoráveis ao trabalho remoto, com boas infraestruturas e uma comunidade vibrante de expatriados.