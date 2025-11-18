Notícias

Como aplicar cimento queimado na parede de forma profissional

O cimento queimado é uma tendência que resiste ao tempo, trazendo um toque moderno e industrial para os ambientes internos. Cada vez mais, as pessoas estão optando por esse acabamento prático em salas, cozinhas e até mesmo nas fachadas das casas. Se você está pensando em aplicar cimento queimado, é fundamental preparar bem a superfície antes de começar, pois a qualidade do acabamento depende disso.

A primeira coisa a fazer é garantir que a parede esteja limpa e firme. Retire qualquer sujeira, gordura ou mofo que possa atrapalhar a fixação do cimento. Se você encontrar partes soltas, use uma escova ou raspador para remover tudo. Lembre-se de que uma preparação inadequada pode resultar em manchas indesejadas depois.

Antes de começar, não se esqueça de conferir as recomendações específicas do fabricante na embalagem do produto. Cada tipo de base exige cuidados diferentes, e isso pode fazer toda a diferença no resultado final.

Primeira demão

A primeira demão é a base do seu acabamento. Para aplicar, use uma desempenadeira de aço arredondada, que facilita o espalhamento do material. Coloque uma quantidade pequena do cimento e faça movimentos firmes para distribuí-lo bem. Essa camada precisa secar por pelo menos quatro horas. Essa etapa é fundamental para garantir um resultado satisfatório.

Segunda demão

Assim que a primeira camada estiver seca, é hora de aplicar a segunda demão. A diferença aqui está na direção dos movimentos. Utilize sentidos opostos aos da aplicação anterior para criar as nuances típicas do cimento queimado, o que define a estética do acabamento e melhora a cobertura.

Terceira demão

A terceira demão completa o processo. Aqui, você deve repetir os movimentos dos passos anteriores, mas com um pouco mais de cuidado. Essa aplicação finaliza o efeito visual, criando uma textura ainda mais uniforme e com a sensação de profundidade tão desejada em projetos que utilizam esse material. Não apresse essa etapa, mesmo que seja rápida; cada detalhe conta.

Brilho e nivelamento opcionais

Para quem busca uma superfície ainda mais lisa, pode ser uma boa ideia lixar entre as demãos. Esse procedimento ajuda a remover pequenas imperfeições e deixa a parede com um toque mais suave. Se o seu objetivo é realçar o brilho, pressione a desempenadeira sobre o cimento já seco; o atrito vai gerar um brilho que pode ser leve ou intenso, dependendo da pressão que você usar. Isso traz um aspecto sofisticado, mantendo o estilo industrial.

Seguindo esse guia de aplicação, você garante um efeito duradouro e a estética que faz tantas pessoas se apaixonarem pelo cimento queimado.

