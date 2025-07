Colisão frontal na BR-277 em Cascavel é registrada em vídeo

Na tarde de quinta-feira, dia 24, ocorreu um grave acidente na rodovia BR-277, em Cascavel, no Paraná. O incidente se deu nas imediações do acesso à Rua do Cowboy, entre os bairros Pioneiros Catarinenses e XIV de Novembro.

As imagens de uma câmera de monitoramento mostram que um carro modelo Sandero estava se deslocando pela rodovia quando, ao tentar evitar uma colisão com um caminhão que estava à sua frente, fez uma manobra brusca. O motorista desviou para a esquerda e acabou invadindo a pista contrária, onde colidiu frontalmente com um Renault Kwid que vinha em sentido oposto. A força do impacto foi intensa, causando danos significativos à frente de ambos os veículos.

Além disso, no vídeo é possível observar que outro carro que seguia pela rodovia também teve que desviar para evitar a batida, quase colidindo com um caminhão que se aproximava.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava passando pelo local no momento do acidente, imediatamente iniciou os primeiros socorros às vítimas. A concessionária responsável pela rodovia também foi chamada para ajudar no resgate.

As autoridades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que duas pessoas ficaram gravemente feridas. Um homem de 47 anos sofreu lacerações na mão esquerda e teve luxações nos arcos costais, sendo rapidamente transportado para um hospital para receber atendimento médico. A condutora do Renault Kwid, também de 47 anos, apresentou suspeita de fratura no braço direito e foi levada à unidade hospitalar para avaliação e tratamento.

Em virtude do acidente, a rodovia precisou ser interditada, e o fluxo de veículos foi desviado para a via marginal. A PRF esteve presente no local para documentar o ocorrido e tomar as devidas providências. O acidente ressalta a importância de manter a atenção enquanto se dirige, especialmente em rodovias movimentadas.