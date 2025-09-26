Cobertura de 1.413 m² de Faustão é avaliada em R$ 120 milhões

A cobertura duplex de 1.413 m² que já pertenceu a Faustão, localizada no Jardim Europa, é um verdadeiro colosso no mercado imobiliário de São Paulo. Avaliada em R$ 120 milhões, esse imóvel se destaca não só pelo valor, mas também pela grandiosidade e exclusividade que ele representa.

Fausto Silva, conhecido carinhosamente como Faustão, marcou a televisão brasileira com mais de 30 anos de carreira. Ao longo desse tempo, ele acumulou grandes conquistas e, claro, um estilo de vida glamouroso, que inclui casas luxuosas, carrões e investimentos significativos. Dentre todas essas conquistas, a cobertura no Jardim Europa é o reflexo máximo desse sucesso, sendo um dos imóveis mais cobiçados do país.

A arquitetura desse espaço é um espetáculo à parte. Integrando luxo e tecnologia, a cobertura não é apenas uma casa, mas um verdadeiro monumento urbano que traz a assinatura de Faustão. Cada detalhe foi pensado para oferecer um estilo de vida de alto nível.

Luxo e exclusividade em cada detalhe

Ao entrar na cobertura, a sensação de conforto e privacidade é imediata. Com cinco suítes amplas, os acabamentos são de altíssimo padrão, e a automação traz uma modernidade que só aumenta a sofisticação. Com sete banheiros, todos cuidadosamente projetados, a praticidade e o requinte caminham juntos.

O pé-direito de 3,60 metros é um dos detalhes que impressiona, conferindo umaAmplitude excepcional aos ambientes. As paredes, com 38,5 cm de espessura, são tratadas para garantir conforto acústico e térmico, um verdadeiro oásis em meio à agitação de São Paulo.

E, claro, a vista é de tirar o fôlego. Das varandas e janelas, é possível contemplar a beleza do Jockey Club, do Parque do Povo e de toda a região dos Jardins, proporcionando um dos panoramas urbanos mais valorizados da cidade.

Estrutura monumental e raridades técnicas

A estrutura da cobertura é tão impressionante quanto seus interiores. Ela conta com um depósito privativo de 24 m² e, pasmem, 20 vagas de garagem! Esse detalhe se torna ainda mais significativo ao considerarmos a paixão de Faustão por automóveis, que sempre foi uma parte importante de sua vida.

O condomínio acompanha o padrão elevado da cobertura, oferecendo quadra de tênis, piscina climatizada com raia olímpica, ginásio de última geração, spa e até uma brinquedoteca. A segurança é reforçada para atender as exigências de quem habita um espaço desse nível.

Com uma taxa de condomínio de cerca de R$ 36 mil, o valor pode parecer alto, mas reflete a qualidade dos serviços e das instalações. Um verdadeiro reflexo do que há de mais sofisticado na cidade.

Jardim Europa: o endereço mais caro de São Paulo

Aliás, a localização não poderia ser mais acertada. O Jardim Europa faz parte do famoso “quadrilátero do luxo”, que inclui bairros como os Jardins e o Jardim Paulistano. É uma área onde as ruas são arborizadas, cheia de clubes tradicionais e próxima a centros culturais e gastronômicos de primeira linha.

Aqui, o metro quadrado pode ultrapassar R$ 100 mil em empreendimentos do mais alto padrão, justificando o valor milionário da cobertura. Viver no Jardim Europa não é apenas sobre o espaço físico; é uma questão de status e a possibilidade de estar sempre em contato com o que há de melhor na cidade.

Divergências sobre a venda e polêmica recente

Ainda assim, a cobertura tem gerado algumas controvérsias. Luciana Cardoso, esposa de Faustão, alegou que o imóvel já teria sido vendido há mais de dois anos, enquanto anúncios continuam aparecendo na mídia. Essa situação levanta perguntas sobre a real situação do imóvel, que continua sendo um ícone do mercado imobiliário local.

Mesmo que tenha sido vendido, a conexão com o nome de Faustão garante que seu legado e o prestígio do imóvel permaneçam. Isso é algo comum no mercado de luxo; a história dos espaços acaba se entrelaçando com as figuras que os habitaram.

Um marco do mercado imobiliário de luxo brasileiro

A história da cobertura de Faustão é mais do que uma transação bilionária; ela reflete a evolução do mercado imobiliário no Brasil, que agora briga em pé de igualdade com grandes centros como Nova York, Londres e Paris.

A combinação de uma localização privilegiada, um projeto arquitetônico de alto padrão e a história de uma figura tão conhecida tornam a cobertura um exemplo emblemático de como o luxo evoluiu por aqui.

Legado e memória de uma era

Mais do que uma simples residência, essa cobertura representa o legado de Faustão em São Paulo. O apresentador, famoso por sua generosidade e alegria, transformou esse espaço em palco de memórias e celebrações familiares.

Agora, mesmo com a especulação sobre a venda, o imóvel continua a fascinar. Para muitos, ele não é apenas um marco arquitetônico, mas também uma parte importante da memória afetiva ligada a uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira.