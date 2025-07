Clima em Monterrey: temperatura e chance de chuva em 18 de julho

Previsão do Tempo em Monterrey: Detalhes para o Dia de Hoje

A previsão do tempo é uma ferramenta importante não apenas para escolher a roupa do dia ou decidir se é preciso levar um guarda-chuva. Ela é essencial para diversos setores, como transporte aéreo, marítimo e terrestre, agricultura, turismo, saúde pública e até operações militares. Com as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global, a relevância desses boletins se torna ainda mais evidente. É crucial acompanhar as informações meteorológicas para agir de forma adequada e implementar políticas que prevenham desastres naturais, como inundações e secas.

Temperaturas em Monterrey

Nesta sexta-feira, a previsão para Monterrey indica que a temperatura máxima pode chegar a 34 graus, com uma mínima de 20 graus. O índice de radiação UV está previsto para atingir 13, o que representa um nível elevado. Por seu lado, a probabilidade de chuva na cidade é bastante baixa, em torno de 4%. A cobertura de nuvens será de 17% tanto durante o dia quanto à noite.

Os ventos também serão notáveis, com rajadas podendo chegar a 43 quilômetros por hora durante o dia e 35 quilômetros por hora à noite.

Clima e Épocas do Ano

A melhor época para visitar Monterrey vai de janeiro a agosto e de outubro a dezembro, quando as temperaturas são geralmente agradáveis, variando entre 27 e 35 graus, com pouca chuva. Durante o verão, as altas temperaturas se tornam desafiadoras e a cidade enfrenta uma seca conhecida como "canícula", que costuma ser mais severa em julho e agosto.

As chuvas começam a ocorrer no outono, sendo setembro o mês com mais precipitações. No entanto, é comum que inundações aconteçam entre abril e junho devido a tempestades.

Histórico de Temperaturas em Monterrey

Historicamente, a cidade já registrou temperaturas extremas. A mínima foi de -7,5 graus em 1983, e a última nevasca ocorreu em dezembro de 2004. Em contrapartida, o dia mais quente ficou marcado em 24 de abril de 1958, com temperaturas que chegaram a 48 graus.

Diversidade Climática no México

O México destaca-se por sua grande biodiversidade, abrigando cerca de 12% das espécies do mundo, algumas das quais são endêmicas. A diversidade climática se deve à localização geográfica do país, que abriga desde regiões tropicais até áreas de clima temperado, resultando em temperaturas que variam desde -30 graus em regiões altas, como Chihuahua, até 50 graus em desertos.

O clima médio do país é de 19 graus, mas cidades como Monterrey enfrentam temperaturas extremas. Por exemplo, em 1966, San Luis Río Colorado, em Sonora, atingiu 58,5 graus.

Impactos das Mudanças Climáticas

Especialistas apontam que as alterações climáticas podem levar a uma diminuição nas chuvas e a um aumento significativo nas temperaturas. Esse cenário tem impactado tanto a agricultura quanto a pecuária, resultando em períodos de seca e inundações severas. Além disso, nas grandes cidades, como Monterrey e a capital, a quantidade de dias com contingências ambientais tem aumentado durante épocas de calor.