Cinco drones de corrida que alcançam 200 km/h e suas imagens

Os drones FPV (First Person View) são uma verdadeira revolução no mundo da tecnologia aérea. Diferente dos drones que você talvez conheça, que focam na estabilidade para filmagens, os FPV priorizam a agilidade e a velocidade. Eles são feitos com um único objetivo: voar rápido e gravar imagens incríveis. Neste texto, vamos explorar cinco modelos que se destacam nesse universo e entender como conseguem velocidades que lembram carros esportivos, além de capturar vídeos de encher os olhos.

Recentemente, um drone customizado bateu o recorde mundial ao alcançar a impressionante marca de 480 km/h. Isso mostra que a busca por velocidade é constante e a tecnologia não para de evoluir. No mundo comercial, os drones de corrida, ou FPV, são o que há de mais avançado, com modelos que conseguem ultrapassar os 200 km/h em questão de segundos e entregar imagens espetaculares.

O que é um drone de corrida FPV?

FPV é uma expressão que significa “Visão em Primeira Pessoa”. Nesse tipo de drone, o piloto usa óculos especiais que recebem um sinal de vídeo em tempo real de uma câmera instalada na frente do drone. Isso cria uma experiência super imersiva, como se o piloto estivesse realmente no ar, permitindo manobras precisas e emocionantes, mesmo em altas velocidades.

Os 5 drones de corrida que lideram o voo em alta velocidade

Embora a velocidade máximo de um drone dependa da sua montagem e da habilidade do piloto, aqui estão cinq modelos que são referencia na comunidade FPV e frequentemente alcançam ou se aproximam da marca de 200 km/h:

iFlight Mach R5 6S: Este é um dos poucos que garante a capacidade de atingir 200 km/h . A fabricante iFlight é reconhecida pela qualidade de seus componentes e o Mach R5 foi projetado para ser uma máquina de performance.

Eachine Wizard X220S: Um clássico entre os entusiastas, o Wizard X220S é conhecido por ser uma plataforma customizável. Embora venha com uma velocidade padrão um pouco menor, pilotos especializados já mostraram que, com as peças certas, ele pode facilmente superar os 200 km/h .

iFlight Nazgul Evoque F5/F6 V2: Este modelo é extremamente popular e combina design eficiente e velocidade. Na configuração com 6S, frequentemente alcança 190 km/h , sendo uma excelente escolha para quem busca alta performance.

Emax Hawk Sport/Pro: A linha Hawk é famosa por ser leve e aerodinâmica, alcançando facilmente a marca de 160 km/h e com potencial para mais, dependendo das configurações aplicadas.

GEPRC Mark5 Pro: Idealizado para manobras de estilo livre, o Mark5 também é um competidor sério em velocidade, chegando próximo de 190 km/h.

A tecnologia por trás das imagens incríveis, como os vídeos são feitos?

Produzir vídeos espetaculares em meio a vibrações e velocidades extremas é um verdadeiro desafio, mas a tecnologia de câmeras duplas torna isso possível.

Câmera FPV (Visão do Piloto): A câmera principal transmite um sinal de vídeo com muito pouco atraso para os óculos do piloto. Marcas como Caddx e RunCam desenvolveram modelos focados em altas taxas de quadros, garantindo que o piloto possa reagir em tempo real.

Câmera HD (Gravação): Para as imagens impressionantes que vemos, uma segunda câmera de alta resolução é instalada no drone. A GoPro HERO10 Black Bones, por exemplo, oferece qualidade de vídeo 5.3K em um corpo leve, ideal para drones FPV.

Como a velocidade de 200 km/h é alcançada?

A combinação de engenharia avançada e componentes de alta performance é o que faz esses drones serem tão rápidos.

Estrutura Leve: A maioria dos chassi é feita de fibra de carbono , que é um material leve e resistente, essencial para agilidade e resistência a impactos.

Motores Potentes: Utilizam motores brushless (sem escovas), que são projetados para fornecer o máximo de empuxo enquanto mantêm o mínimo de peso.

Baterias de Alta Voltagem: As baterias de Lipo (polímero de lítio), especialmente as 6S (22.2 volts), são utilizadas para garantir a energia necessária para acelerações rápidas e impressionantes.

Essa fusão entre tecnologia e habilidade do piloto permite que esses drones não apenas desafiem a gravidade, mas também produzam imagens que parecem ter saído de um filme de ação.