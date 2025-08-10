Notícias

Cientistas revelam o que os cães sonham com os humanos

Seu cachorro está sonhando com você? Saiba o que os cientistas descobriram sobre os sonhos caninos
Dizem que o sono dos cachorros é cheio de histórias e segredos. Quando nossos amigos de quatro patas estão descansando, pode ser que eles estejam sonhando — e, sim, às vezes até latindo. É engraçado pensar que esses momentos de sono profundo podem trazer à mente deles lembranças de nós, seus tutores.

Apesar de não conseguirmos decifrar exatamente o que se passa na cabeça deles, algumas semelhanças entre o sono canino e o humano são surpreendentes. Isso nos faz refletir sobre o que eles realmente vivem enquanto dormem.

O que passa na mente do seu cachorro

Uma pesquisa da Escola de Medicina de Harvard revela que, quando os cães atingem o estágio mais profundo do sono, eles revivem situações do seu dia a dia. É bem provável que você, como tutor, apareça nessas lembranças. A psicóloga Deidre Barrett, que estudou esse comportamento, compartilha que “como os cães costumam ser muito ligados a seus donos, é bem possível que eles sonhem com o seu rosto, o seu cheiro e maneiras de agradá-los ou até mesmo de irritá-los”.

Os sonhos caninos podem ser muito mais do que apenas imagens aleatórias. Assim como nós, eles também escapam da realidade e mergulham em um mundo de sentimentos e experiências. No entanto, para eles, esses sonhos têm um toque especial: são repletos de cheiros, brincadeiras e das pessoas que eles amam.

Portanto, os sonhos do seu cachorro são construídos a partir dos momentos que ele já viveu. E quando você ouve aquele latido durante o sono, isso pode ser resultado do Movimento Rápido dos Olhos (REM), que acontece na fase mais profunda do descanso. Nesse instante, eles podem estar vivendo suas aventuras sonhadas.

Quando os cães estão nessa fase, o corpo se mantém em repouso absoluto, mas a mente viaja. Por isso, é comum vê-los se mexer, latir ou até rosnar enquanto descansam. Esses comportamentos são normais e fazem parte da experiência desses bichinhos enquanto sonham com sua rotina e com você.

