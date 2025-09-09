Cruel Istambul supera Café com Aroma de Mulher na estreia

A Band voltou a exibir novelas turcas após seis anos, com a estreia de "Cruel Istambul" na noite de segunda-feira, dia 8. A nova produção ocupa o horário das 20h30, substituindo "Café com Aroma de Mulher".

Entre 2015 e 2019, a emissora já havia exibido sucessos como "Mil e Uma Noites", "Fatmagül", "Sila: Prisioneira do Amor", "Ezel" e "Amor Proibido". Essas novelas contribuíram para a popularidade dos dramas turcos no Brasil. Recentemente, a Record teve um bom desempenho ao transmitir "Força de Mulher", que chegou a registrar mais de 10 pontos de audiência em alguns episódios.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, o primeiro episódio de "Cruel Istambul" alcançou 1,4 ponto de média na Grande São Paulo. Esse resultado ficou acima da estreia de "Café com Aroma de Mulher," que fez 1,2 ponto, e da média geral dos 88 capítulos dessa novela, que foi de 1,3 ponto.

A história de "Cruel Istambul" gira em torno de Seher Yılmaz, interpretada por Deniz Uğur, uma atriz bem conhecida entre os fãs de novelas turcas. Seher é uma mãe conservadora, que vive em uma cidade do interior da Turquia com seus filhos — Cemre, Ceren e Civan — e sua sogra, Neriman. Após a morte de seu marido, ela se esforça para cuidar da família, mas não percebe os anseios e segredos que cada um deles guarda.

Um dos principais conflitos da trama envolve a ganância de Neriman, que busca melhorar seu status social. Ela faz uma promessa ao empresário Agah Karaçay de que sua neta, Ceren, se casará com ele. Com a esperança de novas oportunidades, Seher concorda em se mudar para Istambul, acreditando que encontrará trabalho na mansão dos Karaçay. No entanto, ela se depara com desafios que colocam à prova seus valores. Um dos maiores golpes para Seher será ver sua filha caçula disposta a fazer qualquer coisa para se casar com um homem rico.

"Cruel Istambul" é produzida pela Avşar Film e distribuída pelo Kanal D, com direção de Cevdet Mercan e colaboração de Gökçen Usta e Şenol Sönmez. As exibições acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h30, com a possibilidade de assistir também pelo site Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.