Desastre natural causa destruição e vítimas na região

Na última segunda-feira, 1º de setembro de 2025, um forte terremoto abalou o Afeganistão com uma magnitude de 6,0. O epicentro foi na região leste do país, que tem um relevo montanhoso bastante complicado. Até agora, mais de mil vidas foram perdidas e cerca de 3.200 pessoas ficaram feridas. Os números podem aumentar, já que a busca por sobreviventes segue.

As consequências desse desastre são alarmantes. Os vilarejos da área atingida, perto de Nangarhar e Kunar, enfrentam destruição significativa. Essa região, situada a cerca de 200 quilômetros de Cabul, já enfrentou outros desastres naturais, como enchentes e chuvas torrenciais. O terremoto, que teve seu epicentro a apenas 8 quilômetros de profundidade, é um dos mais severos na história recente do Afeganistão. Quanto mais próximo da superfície, mais devastador costuma ser o impacto.

A situação é ainda mais complicada devido ao difícil acesso a alguns locais. Helicópteros estão sendo usados para alcançar áreas isoladas e resgatar vítimas. Sharafat Zaman, do Ministério da Saúde, comentou sobre a dificuldade de reunir informações completas: “O número de mortos e feridos é alto, mas como a área é de difícil acesso, nossas equipes ainda estão no local.”

A ajuda internacional foi solicitada e muitas vítimas foram levadas para hospitais nas proximidades. Profissionais de saúde estão trabalhando incansavelmente e relatam que a cada cinco minutos um novo paciente afetado pelo terremoto chega. Os hospitais estão sobrecarregados, e a chegada de reforços é crucial.

De acordo com a ONU, esforços de resgate estão sendo organizados em quatro divisões do Afeganistão. Pouco depois do terremoto principal, mais cinco tremores foram registrados, variando entre 4,3 e 5,2. Essas informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e trazem mais preocupação à população local.

