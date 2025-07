Cidade milenar mostra ligação entre Amazônia e Pacífico

Uma cidade antiga chamada Peñico foi descoberta no Peru, e o que arqueólogos encontraram lá é fascinante. Essa localidade, que abrigava cerca de 10 mil habitantes, revela vestígios de um urbanismo avançado de mais de 3.500 anos. O mais interessante é que Peñico funcionava como um ponto de conexão entre a Amazônia, os Andes e a costa do Pacífico, muito antes de surgirem as rotas comerciais conhecidas.

Os restos dessa cidade contam uma história rica de comércio e cultura que eram vibrantes muito antes do que se imaginava. Essa descoberta desafia a ideia de que as civilizações da América do Sul eram isoladas. As evidências mostram que já havia uma integração social bem estabelecida na região.

Uma megacidade esquecida pelo tempo

Em Barranca, no Peru, arqueólogos encontraram essa megacidade chamada Peñico. Com 3.500 anos de história, a cidade é comparável em tamanho a lugares conhecidos hoje, como Fernando de Noronha ou Holambra. A estrutura encontrada inclui templos, praças e indícios claros de planejamento urbano.

A importância de Peñico vai muito além das construções. Os achados sugerem que essas sociedades já possuíam uma organização sofisticada e um forte senso de comunidade.

Uma ponte pré-histórica entre regiões

A localização de Peñico não era aleatória. Ela ocupava um ponto estratégico, ligando a floresta amazônica, as montanhas dos Andes e o litoral do Pacífico. Isso sugere que existia um sistema de trocas comerciais e culturais muito antes da construção das estradas modernas. Essa mobilidade continental já estava em ação, conectando diversas regiões de forma eficiente.

Construções monumentais sem muros e milenares

A cidade abriga 18 estruturas principais, incluindo uma praça circular, que foi mapeada com o uso de drones. O fato de não haver fortificações e armamentos sugere que o foco das atividades era mais voltado para cooperação e rituais comunitários, em vez de conflito.

Além disso, a arquitetura de Peñico apresenta padrões que lembram outras civilizações antigas da América do Sul, sinalizando uma interconexão cultural.

Artefatos que ecoam no presente

Entre as relíquias encontradas, destacam-se esculturas de argila, colares feitos de conchas e instrumentos conhecidos como pututus, feitos a partir de conchas marinhas. Esses itens revelam uma vida cultural rica e tradicional, com forte ênfase em práticas religiosas e artísticas, além de evidências de interações com outras culturas por meio de antigas rotas terrestres e fluviais.

Essas descobertas não só nos conectam ao passado, mas também nos fazem refletir sobre como as civilizações se desenvolveram e se interligaram ao longo dos séculos.