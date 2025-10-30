Notícias

Cidade mais segura do Nordeste: violência em queda e qualidade de vida em alta

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Descubra qual é a cidade mais segura do Nordeste e entenda por que seus índices de violência estão entre os mais baixos do país
Descubra qual é a cidade mais segura do Nordeste e entenda por que seus índices de violência estão entre os mais baixos do país

Localizada na área metropolitana de São Luís, no Maranhão, São José de Ribamar acaba de conquistar um título bacana: foi nomeada a cidade mais segura do Nordeste em 2024, segundo um ranking da plataforma MySide. Esse levantamento analisou os índices de criminalidade no Brasil e revelou que o município tem uma taxa de homicídios de apenas 8,7 por 100 mil habitantes, uma das mais baixas do país.

O estudo avaliou diversas cidades nordestinas de médio e grande porte, focando no número de mortes violentas intencionais. Nessa competição, São José de Ribamar, que tem cerca de 250 mil moradores, superou até mesmo capitais conhecidas e pontos turísticos famosos, tornando-se um exemplo de segurança pública na região.

As autoridades locais atribuem esse bom desempenho a algumas estratégias, como aumento na vigilância, unificação do efetivo policial e projetos comunitários de prevenção. Além disso, a cidade tem investido em infraestrutura e em iluminação pública, o que ajuda não só a reduzir a criminalidade, mas também a melhorar a sensação de segurança para quem vive e visita por lá.

É importante destacar que, apesar dessas conquistas, especialistas apontam que o título de cidade mais segura do Nordeste não significa que não há crimes. Especialmente em áreas periféricas, ainda ocorrem casos de furtos e violência doméstica. No entanto, a taxa de homicídios bem abaixo da média nacional reforça a imagem positiva de São José de Ribamar, servindo de inspiração para outras cidades no Nordeste que buscam melhorar suas políticas de segurança e a qualidade de vida de seus cidadãos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cientistas investigam o cometa 3I/ATLAS, cujo aumento súbito de brilho e cor azul intensa desafia modelos conhecidos. O professor de Harvard analisa o fenômeno que pode redefinir teorias cometárias.

Cometa 3I/ATLAS é monitorado após brilho azul intenso, afirma professor

2 horas atrás
O país que retirou 100 milhões de pessoas da pobreza extrema em 10 anos: com investimento de US$ 1 trilhão, transformou vilas rurais em polos industriais e se tornou símbolo mundial de erradicação da miséria

País retira 100 milhões da pobreza em uma década com investimento

3 horas atrás
O país mais seguro do mundo impressiona: sem exército ativo, taxa de homicídios próxima de zero e padrão de vida entre os mais altos do planeta, ele ocupa o topo do ranking global de paz pelo 17° ano consecutivo

País mais seguro do mundo mantém liderança em paz por 17 anos

5 horas atrás
Conheça o emprego embarcado em escala 21×21: 21 dias de trabalho seguidos por 21 dias de descanso, altos salários e benefícios para quem busca equilíbrio e qualidade de vida.

Trabalho embarcado: 21 dias de descanso e desafios abordados

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo