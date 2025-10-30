Cidade mais segura do Nordeste: violência em queda e qualidade de vida em alta

Localizada na área metropolitana de São Luís, no Maranhão, São José de Ribamar acaba de conquistar um título bacana: foi nomeada a cidade mais segura do Nordeste em 2024, segundo um ranking da plataforma MySide. Esse levantamento analisou os índices de criminalidade no Brasil e revelou que o município tem uma taxa de homicídios de apenas 8,7 por 100 mil habitantes, uma das mais baixas do país.

O estudo avaliou diversas cidades nordestinas de médio e grande porte, focando no número de mortes violentas intencionais. Nessa competição, São José de Ribamar, que tem cerca de 250 mil moradores, superou até mesmo capitais conhecidas e pontos turísticos famosos, tornando-se um exemplo de segurança pública na região.

As autoridades locais atribuem esse bom desempenho a algumas estratégias, como aumento na vigilância, unificação do efetivo policial e projetos comunitários de prevenção. Além disso, a cidade tem investido em infraestrutura e em iluminação pública, o que ajuda não só a reduzir a criminalidade, mas também a melhorar a sensação de segurança para quem vive e visita por lá.

É importante destacar que, apesar dessas conquistas, especialistas apontam que o título de cidade mais segura do Nordeste não significa que não há crimes. Especialmente em áreas periféricas, ainda ocorrem casos de furtos e violência doméstica. No entanto, a taxa de homicídios bem abaixo da média nacional reforça a imagem positiva de São José de Ribamar, servindo de inspiração para outras cidades no Nordeste que buscam melhorar suas políticas de segurança e a qualidade de vida de seus cidadãos.