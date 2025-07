Cidade mais alta do Brasil, no interior de SP, encanta visitantes

Campos do Jordão, conhecida como a cidade mais alta do Brasil, impressiona com seus 1.628 metros de altitude e uma localização encantadora na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. Este cenário montanhoso e suas características únicas fazem dela um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. Durante todo o ano, a cidade atrai visitantes em busca de um clima agradável, belezas naturais e uma gastronomia diversificada.

Com suas montanhas, arquitetura inspirada nos Alpes e uma vegetação típica de altitude, Campos é carinhosamente chamada de “Suíça brasileira”. Essa comparação se deve à sua semelhança visual e ao clima fresco, principalmente entre junho e agosto, quando a temperatura pode cair perto de zero grau. É nesse período que a cidade fica ainda mais movimentada, com pessoas explorando suas ruas charmosas, se aquecendo em restaurantes com lareiras e saboreando as iguarias locais.

Vila Capivari: centro turístico e experiências de inverno

O principal ponto turístico de Campos do Jordão é a Vila Capivari. Esse coração da cidade é repleto de lojas, restaurantes e cafés que têm fachadas de madeira e telhados inclinados, que criam uma atmosfera acolhedora. Os turistas circulam por lá, vestindo roupas de inverno e se deliciando com fondues, chocolates quentes e outras iguarias típicas em ambientes aconchegantes, com a vista das montanhas ao fundo.

Durante os meses frios, a cidade se enriquece com eventos culturais e gastronômicos, que ajudam na movimentação da economia local. Há festivais de música clássica, mostras de arte e até o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, o maior evento de música erudita do Brasil, que atrai artistas e visitantes de todos os cantos.

Gastronomia típica de altitude e produtos artesanais

A gastronomia é definitivamente um dos grandes destaques do turismo em Campos do Jordão. Os visitantes podem saborear fondues, trutas frescas e pratos com pinhão, atrações garantidas nos cardápios dos hotéis e restaurantes locais. O clima frio da região também favorece a produção de queijos artesanais, embutidos, vinhos e cervejas especiais, encontrados em empórios e microcervejarias.

Produtos regionais, como geleias, chocolates artesanais e hortaliças cultivadas em estufas, fazem parte da experiência gastronômica, atraindo os amantes da boa comida. É interessante notar que a temperatura média anual é de apenas 15°C, bem mais baixa do que em muitas outras partes do Brasil, o que torna Campos do Jordão um ponto de referência para quem busca um clima europeu sem sair do país.

Natureza preservada e infraestrutura para o turismo

Além de ser um charme por si só, Campos do Jordão se destaca pela sua infraestrutura turística, bastante completa para uma cidade de pequeno porte. Aqui, você encontra desde pousadas bem rústicas até hotéis de luxo, muitos com lareiras, spas e vistas deslumbrantes para a Serra da Mantiqueira.

Um dos locais imperdíveis é o Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal. Com mais de 8 mil hectares de Mata Atlântica preservada, oferece trilhas ecológicas, cachoeiras e áreas para piqueniques. Também não dá pra deixar de mencionar o Morro do Elefante, que pode ser acessado por teleférico e proporciona uma vista panorâmica incrível da região. Outro ponto turístico é o Palácio Boa Vista, que serve como residência oficial de inverno do governo e abriga lindas obras de arte.

Até mesmo fora da alta temporada, a cidade continua atraindo turistas, principalmente no verão, quando o clima ameno é perfeito para atividades ao ar livre. Caminhadas, trilhas, visita a jardins floridos e mirantes são algumas das opções que encantam quem passa por lá. Campos também faz parte do Circuito Mantiqueira, uma região que inclui outras cidades com características culturais e históricas semelhantes.

Acesso facilitado e impacto econômico regional

Localizada a cerca de 170 quilômetros da capital paulista, Campos do Jordão é de fácil acesso pelas rodovias, como a SP-123, famosa pelos seus túneis e mirantes. Essa proximidade com São Paulo torna a cidade uma opção perfeita para um escapada de fim de semana, atraindo casais em lua de mel, famílias e quem busca conforto e relaxamento.

A economia local é fortemente impulsionada pelo turismo, complementada pela agricultura e pelo artesanato regional. Eventos sazonais, como o Festival de Inverno, movimentam hotéis, restaurantes e o comércio, gerando empregos diretos e indiretos. Projetos de infraestrutura, como a construção de um aeroporto internacional na região, prometem expandir ainda mais o acesso e o crescimento econômico.

Referência nacional em turismo serrano

Com sua combinação de altitude, clima europeu, gastronomia rica e belezas naturais, Campos do Jordão se consolidou como uma verdadeira referência nacional em turismo serrano. A cidade mantém seu charme tanto durante a temporada de inverno quanto ao longo do ano, atraindo turistas em busca de experiências únicas e contato com a natureza.