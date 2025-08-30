Cidade do interior de São Paulo inspira roteiro turístico atraente

Holambra, localizada a cerca de 130 km de São Paulo, deu início à 42ª edição da Expoflora nesta sexta-feira (29). Conhecida como a maior festa de flores e plantas ornamentais da América Latina, o evento promete muitas surpresas para os amantes da natureza.

A Expoflora fica em cartaz até 28 de setembro, funcionando sempre às sextas, sábados e domingos, das 9h às 19h. Durante as visitas, o público pode conferir arranjos florais impressionantes, experimentar a famosa “chuva de pétalas”, apreciar uma mostra de paisagismo, participar de uma parada temática e disfrutar de aproximadamente 250 apresentações artísticas ao longo da programação.

Programação e atrações da Expoflora

Neste ano, a Expoflora traz mais de 4 mil variedades de cerca de 300 espécies de flores e plantas ornamentais. Os visitantes vão se encantar com ambientes decorados que simulam casas e jardins, além de propostas criativas de decoração floral. As vitrines expõem as últimas tendências do mundo da floricultura.

Um dos destaques é a “chuva de pétalas”, que acontece em horários pré-definidos, espalhando flores pelo público de forma mágica. A Parada das Flores é outro momento imperdível, com carros temáticos e figurinos que celebram a beleza da primavera.

No parque, também há um espaço para quem quer levar um pedacinho da festa para casa, com mercadinhos de mudas, arranjos e insumos de jardinagem. Para completar a experiência, danças e apresentações musicais animam o ambiente, enquanto as opções gastronômicas misturam delícias brasileiras com a tradicional culinária holandesa, em homenagem à história da cidade.

Como visitar a Expoflora

A edição de 2025 acontece de 29 de agosto a 28 de setembro, sempre às sextas, sábados e domingos, no Parque da Expoflora. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, e a classificação indicativa é livre, embora menores de 16 anos precisem estar acompanhados.

É bom conferir as condições de acesso às atrações internas que podem ter cobranças. Também vale a pena olhar a programação de desfiles e apresentações, assim dá pra organizar o passeio direitinho.

Para quem vai de São Paulo, a viagem leva em média de 1h30 a 2h, dependendo do trânsito. O município conta com sinalização turística e receptivos que oferecem passeios guiados por campos de flores e estufas.

Holambra, capital nacional das flores

Fundada por imigrantes holandeses, Holambra mantém sua arquitetura e tradições características. Desde 2011, é reconhecida como a Capital Nacional das Flores e concentra grande parte da comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil.

Essa vocação é refletida nas vitrines da cidade, na paisagem urbana e nos eventos anuais, com a Expoflora sendo um grande palanque para novidades do setor e técnicas de paisagismo. Ao longo das edições, a festa se firmou como uma vitrine do setor e um atrativo turístico. Em anos recentes, a média de visitantes supera a marca das centenas de milhares, com turistas de todo o Brasil.

Roteiro floral em São Paulo

Se você prefere ficar na capital, ótimo! São Paulo também tem muitas opções para quem ama natureza. Um roteiro que traz um pouco da magia da Expoflora pode ser montado para um fim de semana.

Jardim Botânico de São Paulo

Na zona sul, o Jardim Botânico de São Paulo oferece trilhas em meio à Mata Atlântica, alamedas de palmeiras e estufas com uma coleção impressionante de espécies nativas e exóticas. É um espaço que também cumpre um papel educativo e de conservação ambiental, permitindo visitas em ambientes variados.

Parque Ibirapuera e o Viveiro Manequinho Lopes

O Parque Ibirapuera, no centro-sul, é outro lugar imperdível. Com extensas áreas verdes e espaços culturais, lá você encontra o Viveiro Manequinho Lopes, que é focado na produção de mudas para a arborização da cidade. Além disso, os jardins e museus do parque oferecem um espetáculo à parte para quem gosta de fotografia.

Parque Estadual da Cantareira

No norte, o Parque Estadual da Cantareira, especialmente o Núcleo Pedra Grande, proporciona um contato incrível com a natureza. Com trilhas que levam a mirantes, é possível ter uma visão panorâmica da cidade em dias claros. É importante verificar as condições de acesso antes da visita.

Parque Villa-Lobos e o Orquidário Ruth Cardoso

O Parque Villa-Lobos, na zona oeste, oferece um mix perfeito de espaços verdes e opções de lazer. O Orquidário Ruth Cardoso é voltado para as orquídeas e traz atividades educativas para o público. Com ciclovias e gramados, é um local ideal para quem busca um dia recheado de atividades ao ar livre.

Primavera antecipada no calendário turístico

Com a abertura da Expoflora, a sensação de primavera chega mais cedo. Enquanto Holambra exibe sua riqueza floral, a capital oferece diversos locais para quem quer vivenciar a beleza da natureza no dia a dia, seja em coleções botânicas ou em trilhas na Mata Atlântica.

Assim, seja explorando os campos de flores em Holambra ou os belos parques de São Paulo, há muitas opções para todos os gostos e que garantem boas experiências ao ar livre.