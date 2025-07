Ciclone extratropical provoca ressaca no litoral brasileiro

Um ciclone extratropical está causando grandes estragos no Centro-Sul do Brasil. O fenômeno meteorológico tem provocado ressacas intensas e vendavais com ventos que superam os 100 km/h. Nas redes sociais, muitos cidadãos têm divulgado fotos e vídeos das consequências da tempestade, que incluem praias com mar agitado e construções danificadas devido às fortes rajadas de vento.

Em Santa Catarina, mais de 43 mil residências foram afetadas pela falta de energia elétrica. No estado de São Paulo, esse número é ainda maior, alcançando 169 mil imóveis. No Rio Grande do Sul, mais de 200 mil unidades ficaram sem luz. A situação destaca a gravidade das condições climáticas na região.

No município de Laguna, em Santa Catarina, a força do mar invadiu a orla marítima, atingindo diversas construções. As imagens mostram a água avançando, formando ondas até em áreas urbanas. Em Balneário Rincão, o cenário foi semelhante, com o mar alcançando as ruas próximas à praia e causando a destruição de cercas.

O Rio Grande do Sul também sofreu com fortes ressacas. Em Trebembé, a água cobriu completamente a areia da praia, atingindo até um monumento local. Em Torres, vídeos mostram o mar invadindo as ruas ao redor da praia, e em Capão da Canoa e Xangri-lá, um píer na praia de Atlântida desabou. De acordo com a Defesa Civil, os ventos na região chegaram a 105 km/h.

Na segunda-feira, a Região Metropolitana de São Paulo também enfrentou problemas com a luz, registrando 169 mil imóveis sem energia devido a ventos de até 64,8 km/h. As rajadas começaram durante a madrugada, e choveu em algumas áreas. Itapeva, uma cidade próxima, registrou ventos ainda mais fortes, chegando a 104 km/h.

As redes sociais foram inundadas com relatos do ciclone por moradores do litoral paulista. Em um vídeo, é possível ouvir o barulho intenso do vento na orla de Praia Grande, enquanto imagens mostram a areia sendo arrastada para a avenida.

Em Florianópolis, mais de 3.800 imóveis perderam energia elétrica. No Rio Grande do Sul, a Marinha alertou para a possibilidade de ressacas com ondas variando de 2,5 a 3,5 metros.

Diante dessa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) recomenda alguns cuidados para a população durante rajadas de vento:

– Evitar se abrigar debaixo de árvores, que podem cair ou causar descargas elétricas.

– Não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda que possam ceder.

– Permanecer em locais seguros e abrigados.

– Em caso de emergência, contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A situação é crítica, e todos devem tomar cuidados adicionais enquanto as condições climáticas continuarem instáveis.