Ciclone deve impactar Sul e Sudeste do Brasil com ventos fortes

Um ciclone extratropical deve impactar as regiões Sul e Sudeste do Brasil nesta semana, trazendo chuva intensa e ventos fortes que podem alcançar até 130 km/h. Essa previsão foi divulgada pelo Instituto MetSul, que já monitora a situação desde o domingo, dia 27, quando um centro de baixa pressão começou a se formar no Rio Grande do Sul, resultando em chuvas para todo o estado.

O ciclone deve se intensificar ao longo da manhã de segunda-feira, 28, ao avançar pelo Oceano Atlântico. Os ventos começarão a ganhar força, afetando especialmente o Sul do Rio Grande do Sul, o Leste de Santa Catarina, o Leste do Paraná e partes do Leste de São Paulo. As rajadas mais fortes são esperadas no litoral sul catarinense.

Além dos efeitos no Sul, as ventanias também devem chegar à cidade de São Paulo e à Grande São Paulo, atravessando a Serra do Mar e alcançando áreas do Rio de Janeiro durante a segunda-feira.

O MetSul emitiu um alerta, avisando sobre possíveis danos como destelhamentos de casas, quedas de placas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo as informações, o Paraná pode sofrer impactos no serviço de energia, embora em menor grau do que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Devido à alta densidade populacional da Grande São Paulo, é possível que um número significativo de pessoas fique sem eletricidade nessa área.

População deve estar atenta às condições climáticas nas próximas horas e tomar precauções necessárias para garantir a segurança.