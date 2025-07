Chuva chega na quinta, mas clima bom volta no fim de semana

Rain could be heavy at times

Aviso de Calor para os Condados de Broome, Tioga, Tompkins, Susquehanna e Bradford até às 20h de Hoje

Nesta quarta-feira, a previsão indica um dia quente e úmido, com algumas nuvens e uma pequena chance de chuvas isoladas. A temperatura máxima deve variar entre 29°C e 32°C, e as rajadas de vento estarão de 8 a 16 km/h.

Durante a noite, o céu ficará nublado e as temperaturas devem cair para a faixa de 17°C a 19°C. Os ventos serão mais fracos, entre 5 e 11 km/h.

Para quinta-feira, a previsão é de um dia nublado com chuvas, que podem ser intensas em alguns momentos. A probabilidade de ocorrência de chuvas é de 80%. As temperaturas máximas estarão entre 20°C e 23°C, com ventos de 5 a 11 km/h. À noite, os chuviscos podem continuar, e as temperaturas devem variar entre 12°C e 15°C.

Na sexta-feira, as nuvens devem se dispersar, mas a possibilidade de chuvas pela manhã chega a 20%. As temperaturas vão oscilar entre 11°C e 22°C durante o dia.

O fim de semana promete ser mais agradável, com sol predominando no sábado e no domingo. A temperatura no sábado deve atingir 24°C, enquanto no domingo pode chegar aos 27°C.

Na segunda-feira, o clima permanecerá ensolarado e as temperaturas devem variar de 16°C a 28°C. E, na terça-feira, a previsão é de uma combinação de sol e algumas nuvens, com temperaturas em torno de 28°C.

As condições climáticas serão influenciadas por áreas de alta pressão, permitindo uma melhoria nas condições durante o final de semana. A umidade segue alta até a metade da semana, mas, a partir de sexta-feira, teremos uma queda nas temperaturas, tornando o clima mais ameno.

Atenção especial deve ser dada ao alerta de calor, pois os índices de calor podem atingir níveis desconfortáveis, principalmente nas regiões com o aviso. A população é orientada a se manter hidratada e a evitar a exposição prolongada ao sol durante o período mais quente do dia.