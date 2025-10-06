China supera os Estados Unidos como maior parceiro comercial do Brasil

O maior parceiro comercial do Brasil foi, por quase 80 anos, os Estados Unidos. No entanto, a história deu uma guinada em 2009, quando a China tomou a dianteira no comércio exterior brasileiro. Essa mudança se deve, em grande parte, ao crescimento acelerado da indústria chinesa e à crescente demanda por matérias-primas. Essa nova dinâmica não só aumentou a troca comercial entre os dois países, mas também alterou as rotas de exportação do Brasil.

Desde então, a China se tornou a principal destinatária das exportações brasileiras. O Brasil manda para lá produtos como soja, minério de ferro e petróleo, enquanto traz de volta bens industrializados e eletrônicos. Os EUA, embora tenham perdido o primeiro lugar, continuam sendo importantes parceiros, especialmente no que diz respeito a produtos com maior valor agregado e investimento.

O domínio histórico dos EUA e a transição para a China

Por quase 80 anos, os Estados Unidos foram os líderes do comércio brasileiro. Durante o século XX, essa relação foi solidificada, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil importava máquinas e produtos industriais, enquanto exportava café, alimentos e manufaturados leves.

Vale destacar que, em muitos momentos, a balança comercial com os EUA foi desfavorável para o Brasil, dado o alto valor dos produtos importados. A mudança em 2009 não foi um fato isolado, mas o ápice de uma transformação que já estava em andamento, com a China aumentando cada vez mais seu volume de comércio com o Brasil, graças ao seu crescimento industrial e urbano.

Assim que a soma das exportações e importações com a China superou a dos Estados Unidos, o Brasil entrou em um novo ciclo comercial, mudando suas dependências externas e a estrutura de suas exportações.

Quem compra, quanto compra e o que está na pauta

A China se consolidou como o maior comprador do Brasil, comprando muito mais do que os Estados Unidos. Essa relação é bastante complementar: enquanto o Brasil vende produtos básicos, como grãos e minérios, importa da China bens industrializados. Essa dinâmica reforça o papel do Brasil como fornecedor de insumos estratégicos, posicionando a China como fonte de tecnologia e manufaturas.

Em contraste, o relacionamento com os EUA é mais balanceado. Eles importam uma quantidade significativa de manufaturados brasileiros e, em troca, fornecem produtos de alto valor agregado, mantendo saídas industriais e tecnológicas importantes no Brasil. Essa dupla dinâmica ajuda a entender os papéis distintos da China e dos EUA na estratégia comercial brasileira.

Por que a China virou o maior parceiro comercial do Brasil

A resposta para essa pergunta envolve a escala da economia chinesa e a complementaridade produtiva. O Brasil, com sua vasta produção de commodities agrícolas e minerais, se tornou um fornecedor estratégico, especialmente em um contexto de alta demanda. Ao mesmo tempo, as indústrias chinesas começaram a abastecer o mercado brasileiro com eletrônicos, máquinas e bens de consumo.

Essa relação certamente diminuiu custos e agilizou a operação de empresas brasileiras inseridas em cadeias globais, aumentando suas exportações de produtos básicos. Contudo, um risco que surge com essa configuração é o perigo da "primarização", onde o Brasil se vê dependente da exportação de produtos sem valor agregado suficiente.

Investimentos e presença empresarial

Nos últimos anos, a presença chinesa no Brasil se expandiu para além do comércio. Várias empresas chinesas têm investido em setores como energia, infraestrutura, tecnologia e agronegócio. Exemplos disso incluem investimentos em linhas de transmissão, parques eólicos e solares, além de projetos logísticos.

Enquanto isso, os Estados Unidos continuam sendo líderes em investimento acumulado, especialmente nas áreas de finanças, petróleo e gás, tecnologia da informação e manufatura. Essa diferença no perfil de investimentos mostra que, enquanto o capital americano construiu bases mais sólidas de longo prazo, o capital chinês teve um crescimento rápido em setores estratégicos nos últimos anos.

O equilíbrio estratégico entre China e EUA

Gerir a relação com essas duas potências é um desafio constante para o Brasil. A China traz uma escala considerável e uma demanda contínua por commodities, enquanto os EUA oferecem tecnologia e financiamento. O ideal é equilibrar esses interesses e diversificar mercados, sempre buscando aumentar o conteúdo tecnológico das exportações.

Essa estratégia beneficia o consumidor, que tem acesso a uma gama mais ampla de produtos, mas também exige um olhar atento para questões como a qualidade da política industrial e a previsibilidade regulatória, fundamentais para transformar volume em valor no futuro.

O que mostram as comparações recentes

Análises recentes da corrente de comércio, a balança comercial e a composição da pauta de exportações mostram um predomínio da China no fluxo geral, enquanto a presença americana se destaca no investimento acumulado. A China foca em compras de produtos básicos, enquanto os EUA absorvem mais manufaturados.

Isso também implica em riscos, como a exposição do Brasil à oscilações de preços de commodities e as incertezas pelas políticas protecionistas dos EUA. Para o Brasil, a melhor estratégia envolve a abertura de mercados, a diversificação de produtos e políticas que valorizem o que o país exporta, buscando assim diminuir a vulnerabilidade e aumentar a competitividade.

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, enquanto os EUA mantêm uma forte presença em investimentos e indústrias. O próximo passo para o Brasil depende de uma maior diversificação e inovação, abrindo portas para bens que tenham mais valor agregado.