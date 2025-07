China promete apoio ao Brasil contra tarifas de Trump

A China manifestou sua disposição em trabalhar com países da América Latina e do grupo BRICS, incluindo o Brasil, em defesa do comércio internacional. Essa declaração ocorreu em resposta à ameaça dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, que está prevista para ser anunciada na próxima sexta-feira, dia 1º.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, mencionou que o país valoriza a cooperação na área de aviação. Ele se referiu especificamente ao interesse em aumentar a troca comercial com o Brasil, que atualmente exporta aviões da Embraer para o mercado americano. Guo destacou que a China está disposta a promover essa colaboração baseada em princípios de mercado.

O porta-voz também comentou sobre as negociações comerciais em andamento entre China e Estados Unidos, que estão sendo realizadas em Estocolmo, na Suécia. Ele enfatizou a importância do diálogo respeitoso e da busca por entendimento mútuo, buscando reduzir mal-entendidos entre as partes.

Quando questionado sobre a possibilidade de aceitar um acordo similar ao que foi feito entre os Estados Unidos e a União Europeia, que não atendeu totalmente as expectativas europeias, Guo reafirmou a posição da China de que as diferenças econômicas e comerciais devem ser resolvidas por meio de diálogo e consultas em condições de igualdade.

A coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira, focou majoritariamente em questões comerciais. Embora tenha sido questionado sobre uma possível suspensão das novas restrições de exportação da China em resposta às medidas dos Estados Unidos, Guo não confirmou essa informação.

Ele expressou esperança de que os Estados Unidos e a China colaborem para implementar os acordos alcançados durante conversas entre os dois líderes, Xi Jinping e Donald Trump, que ocorreram no início de junho.