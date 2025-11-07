China lança porta-aviões Fujian, com catapultas eletromagnéticas

O porta-aviões Fujian entrou em operação na Marinha da China, marcando um novo capítulo na construção naval do país. Esse navio é o primeiro da sua classe a utilizar catapultas eletromagnéticas, um sistema que promete aumentar a eficiência no lançamento de aeronaves. Isso não só reduz o desgaste nas pistas e nas próprias aeronaves, como também permite decolagens com tanques cheios, aumentando o alcance e a flexibilidade das operações aéreas.

Construído inteiramente em estaleiros chineses, o Fujian foi finalizado em 2022 e, após dois anos e meio de testes, foi oficialmente incorporado à marinha. A cerimônia de lançamento aconteceu em Sanya, Hainan, com a presença do presidente Xi Jinping, destacando a importância desse projeto para a estratégia naval da China.

O Fujian vem equipado com um sistema de lançamento que substituiu os antigos mecanismos de vapor. As catapultas eletromagnéticas proporcionam um lançamento mais preciso, vital para maximizar o uso de um convés que pode operar uma variedade maior de aeronaves. Isso significa que o porta-aviões pode realizar operações com mais carga útil e aumentar a frequência de decolagens e pousos, o que é crucial em missões que exigem agilidade.

Testes, incorporação e prontidão

Depois de ser concluído, o porta-aviões passou por rigorosos testes no mar e integrações de sistemas, que incluíram simulações de segurança e controle de tráfego aéreo. Essa fase foi fundamental para garantir que o navio estivesse pronto para suas futuras operações.

A formalização de sua incorporação indica que o Fujian agora está plenamente disponível para missões, o que permite que a Marinha avance em suas capacidades táticas. Vale ressaltar que a continuidade dos testes em operação é essencial, especialmente por tratar-se de um projeto que introduz novas tecnologias.

Peso estratégico no equilíbrio regional

Com o Fujian em funcionamento, a China se torna a segunda maior potência em número de porta-aviões, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso significa uma maior presença no mar e uma nova capacidade de ação em áreas de interesse estratégico. O aumento de eficiência e a introdução de tecnologias modernas também melhoram a interoperabilidade entre diferentes unidades navais, otimizando a estratégia de defesa e ataque da Marinha.

Grupo aéreo e operações no convés

O novo sistema de lançamento do Fujian facilita a operação de aeronaves mais pesadas e permite que os voos efetuem longas missões de reconhecimento e ataque. Esta capacidade expande as opções da Marinha em situações de crise, necessitando de um treinamento contínuo e uma coordenação precisa com as embarcações de apoio.

As operações no convés também sofrerão ajustes, visando aumentar a eficiência nos processos de decolagem e pouso. Um bom planejamento e a padronização de comunicação são fundamentais para garantir a segurança e a eficácia.

Comparação internacional e próximos passos

Com a entrada do Fujian, a China consolida um importante avanço na categoria de porta-aviões. Este novo barco é a terceira unidade da frota e caminha para formar um grupo completo, com escoltas e suporte logístico. Internamente, discute-se que três navios já são o mínimo necessário para garantir manutenção e treinamento adequados.

Os próximos desafios incluem melhorar o software, requalificar o grupo aéreo e integrar exercícios com outros tipos de embarcações. Assim, o Fujian deve se tornar uma referência no que diz respeito a operações modernas e eficientes.

Implicações para a indústria naval chinesa

O programa em torno do porta-aviões Fujian fortalece a indústria naval local, ao solidificar cadeias de suprimento e a capacidade de integrar sistemas complexos. A construção deste navio abre um leque de desenvolvimentos em áreas como radares, propulsão e tecnologia embarcada.

O aumento na escala de produção possibilita um aprimoramento das habilidades de engenharia e a redução dos custos a longo prazo. A padronização de processos melhora a eficiência e a previsibilidade das novas construções.

A entrada do Fujian em operação representa não apenas um avanço tecnológico, mas também uma nova fase nas operações da Marinha da China, colocando o país em um patamar mais competitivo no cenário global.