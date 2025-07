Chefes de Estado no Prime Video: Idris Elba vale a pena?

Chefes de Estado: Um Filme de Ação com Humor e Espionagem

Recentemente, a plataforma de streaming Prime Video lançou o filme Chefes de Estado, que chega logo após G20, outro longa de ação com uma temática semelhante. Chefes de Estado se destaca pela sua abordagem leve e criativa, trazendo uma trama totalmente diferente da anterior.

O filme, dirigido pelo russo Ilya Naishuller, traz John Cena no papel do presidente dos Estados Unidos e Idris Elba como o primeiro-ministro britânico. Em uma situação inusitada, esses dois líderes, que inicialmente não se dão bem, são forçados a trabalhar juntos após um ataque terrorista derrubar o avião presidencial, bem próximo de uma importante reunião da OTAN. O enredo os leva a uma jornada por vários países do Leste Europeu em busca de segurança e da coordenação do encontro internacional.

Chefes de Estado é descrito como uma homenagem aos thrillers de ação clássicos, com uma mistura de espionagem e humor. A dinâmica entre Cena e Elba lembra os duos icônicos das comédias de ação dos anos 1980, onde personagens de personalidades opostas aprendem a cooperar, mesmo que não admitam isso abertamente. Cena, conhecido por seus papéis de ação, acrescenta um toque de comédia ao seu personagem, enquanto Elba, com seu humor seco, imerge o público em sua performance.

O roteiro, escrito por André Nemec, Josh Appelbaum e o novato Harrison Query, traz uma narrativa cheia de ação e humor, enriquecendo a experiência com cenas visuais impactantes. O diretor Naishuller, já reconhecido por suas produções com orçamentos mais modestos, mostra habilidade em criar sequências de ação empolgantes sem depender excessivamente dos efeitos digitais.

Em essência, Chefes de Estado é um filme leve, com um humor simples que diverte sem ser ofensivo. Embora tenha uma visão otimista sobre a colaboração em um mundo turbulento, não se aprofunda em crítica política, focando em entreter o público. Essa abordagem é considerada um dos fatores que tornam o filme mais bem-sucedido do que seu antecessor, G20, já que ele sabe como proporcionar diversão sem complexidade.

O filme exibe uma boa mistura de ação e humor e promete ser uma opção de entretenimento acessível para todos. É uma produção que se destaca por saber exatamente o que pretende entregar ao seu público.