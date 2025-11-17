CEO de tecnologia investe R$ 1 bilhão em cidade do futuro no Havaí

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está investindo pesado em sua "cidade do futuro" no Havaí. Esse projeto, que gira em torno de R$ 1,3 bilhão (cerca de US$ 270 milhões), está sendo desenvolvido na ilha de Kauai e vai muito além de uma simples casa de férias. Trata-se de uma fortaleza autossuficiente, preparada para situações extremas.

Chamado de Koolau Ranch, o complexo conta com mansões, casas na árvore e até um bunker subterrâneo secreto. Este projeto é cercado por acordos de confidencialidade rigorosos, levantando questionamentos sobre a tendência de bilionários da tecnologia em se refugiar de forma isolada, longe do acesso do público que usa suas plataformas.

A anatomia da fortaleza bilionária

O investimento total no Koolau Ranch é realmente impressionante. Informações de veículos internacionais indicam que o custo, incluindo a compra de mais de 2.300 acres de terra, supera os US$ 270 milhões. Isso faz do projeto um dos mais caros da atualidade, não apenas uma residência, mas um verdadeiro campus privado autônomo.

A propriedade é bastante extensa, contando com duas mansões principais que juntas possuem mais de 57.000 pés quadrados, com pelo menos 30 quartos e 30 banheiros. Além dessas estruturas, o complexo inclui centros de bem-estar, academias, piscinas e um conjunto de 11 casas na árvore conectadas por pontes de corda. É um local que promete conforto e lazer em meio à natureza.

O bunker subterrâneo e a busca pela autossuficiência

Um dos itens mais comentados do projeto é o chamado “refúgio do fim do mundo”. Com 5.000 pés quadrados (cerca de 464 m²), esse bunker é ligado às mansões por um túnel. Ele possui características de nível militar, como portas de metal reforçadas com concreto e uma escotilha de fuga, preparadas para enfrentar possíveis emergências.

O complexo foi idealizado como uma “fortaleza autossuficiente”. A ideia é que funcione de forma independente, sem precisar da rede pública. Para isso, conta com sistemas próprios de energia, um grande tanque de água e uma operação agrícola considerável. O desafio é garantir uma produção alimentar que seja sustentável e autônoma.

O muro de sigilo: NDAs e o impacto na comunidade

A construção é marcada por um sigilo extremo. Todos os trabalhadores, de carpinteiros a seguranças, precisam assinar Acordos de Confidencialidade (NDAs). A cultura em torno do projeto é tão restritiva que equipes diferentes não podem se comunicar sobre o que estão fazendo, e postagens nas redes sociais podem levar à demissão imediata.

Para os moradores de Kauai, o projeto gera bastante tensão. Além do muro de 1,8 metro que envolve a propriedade, há incômodos com o tráfego e o barulho da construção. A compra de terras também criou controvérsias, principalmente quando Zuckerberg tentou cancelá-las com processos judiciais, ações essas que foram retiradas após a pressão pública. Muitos moradores consideram essa atitude como um exemplo de “neocolonialismo”.

O Koolau Ranch reflete a "mentalidade de saída" de muitos bilionários da tecnologia. Enquanto promovem um futuro digital conectado, investem bilhões em refúgios privados e autossuficientes, parece que se isolam cada vez mais do mundo que ajudaram a criar.