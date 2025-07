Cenários climáticos diversos no Brasil nesta segunda-feira

A semana começa com um cenário climático variado no Brasil, com calor intenso em várias regiões, frio no Sul e chuvas no Norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os estados do Nordeste e Norte estão enfrentando chuvas constantes, acompanhadas de altas temperaturas. Enquanto isso, as pessoas que vivem no Sul do país continuam enfrentando dias frios.

Nesta segunda-feira, 21 de julho, as temperaturas podem subir um pouco nas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; no entanto, os moradores ainda precisam usar agasalhos.

Chuvas Intensas no Norte

As chuvas continuam fortes no Norte do Brasil, especialmente nas partes setentrionais do Amazonas, Roraima, Amapá e nordeste do Pará. Essas áreas estão em alerta devido ao risco de acumulados significativos de precipitação. Um padrão semelhante de chuvas é observado ao longo da costa entre Pernambuco, Alagoas e as regiões litorâneas da Bahia. Apesar da intensidade das chuvas, esses locais não têm aviso meteorológico específico.

Essas chuvas volumosas ocorrem devido a processos de termodinâmica que envolvem a umidade vindo do oceano, promovendo a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. No Nordeste, a expectativa é de chuvas moderadas, enquanto no Norte há previsão de tempestades com trovoadas e ventos fortes.

Assim como nos dias anteriores, a previsão para esta segunda-feira indica que grande parte do Brasil, sobretudo nas regiões Centro e Norte, deve continuar com clima quente e seco durante o dia, apresentando temperaturas mais amenas à noite.

Orientações em Caso de Mau Tempo

Diante das previsões de mau tempo, o Inmet recomenda que a população tome algumas precauções. Aqui estão algumas orientações importantes:

Desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia.

Esteja atento a mudanças nas encostas, que podem indicar riscos de deslizamentos.

Procure abrigo em locais seguros e evite se proteger debaixo de árvores durante rajadas de vento, pois há risco de quedas e descargas elétricas.

Em caso de inundações, proteja seus pertences envolvendo-os em sacos plásticos.

Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com os Bombeiros pelo 193.

Essas recomendações são fundamentais para garantir a segurança de todos diante das condições climáticas adversas esperadas para a semana.