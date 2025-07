Cena pós-créditos de Ironheart apresenta novo Vingador na Marvel

Série Ironheart Abre Novas Possibilidades para o MCU

A Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) chegou ao fim gerando opiniões divergentes entre o público e a crítica. As produções dessa fase apresentaram uma variedade de recepções, variando de grandes sucessos a obras que não agradaram. Entre os destaques, está a série Ironheart, que ficou marcada por um misto de controvérsias e apreciação.

Apesar das críticas enfrentadas, especialmente relacionadas a questões de racismo e machismo nas redes sociais, Ironheart obteve uma aceitação considerável, com 86% de aprovação em plataformas como o Rotten Tomatoes. A série explora temas tradicionais do MCU, como o embate entre magia e tecnologia, e termina com dois ganchos que poderão ser desdobrados em histórias futuras.

Um desses ganchos se refere a uma aliança entre a protagonista Riri Williams e o personagem Mefisto. Essa interação abre espaço para várias narrativas que podem ser utilizadas nos próximos anos, ampliando o universo da série.

Outro ponto importante ocorre na cena pós-créditos, onde Zelma Stanton se encontra com Peter, o antigo Capuz. A participação da personagem, retratada por Regan Aliyah, ao longo da temporada, traz um novo enfoque sobre o lado místico do MCU. Este direcionamento pode ser mais explorado nas próximas produções.

Zelma Stanton tem um histórico interessante nos quadrinhos, onde seu primeiro contato foi com o Doutor Estranho após uma experiência envolvendo larvas mentais. Esse aspecto poderá ser relevante para futuras tramas no universo Marvel.

A série Ironheart não só apresenta novos personagens e narrativas, mas também reforça a diversidade dentro do MCU, possibilitando a inclusão de temas e questões sociais relevantes. O futuro do MCU promete ser dinâmico, com novas conexões e desenvolvimento de tramas que poderão agradar a diferentes públicos.