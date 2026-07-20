5 alimentos que previnem resfriados e como usá-los nas refeições

Época de mudança de temperatura, aqueles dias nublados e o famoso ar condicionado ligado direto. A verdade é que, quando menos se espera, surge o resfriado, não é? Ninguém gosta de ficar gripado, mas existem jeitos naturais de dar um empurrãozinho na imunidade. Não tem comida mágica que vai te proteger totalmente, mas a ciência já revelou alguns alimentos que podem ajudar seu corpo a reagir melhor a esses vírus que aparecem na rotina.

O seu sistema imunológico precisa de vários nutrientes para funcionar a todo vapor. Isso inclui tudo, desde manter as barreiras de proteção do corpo — como as mucosas do nariz e da garganta — até produzir aquelas células de defesa superimportantes. Quando a dieta é pobre em qualquer um desses nutrientes, a resposta do organismo pode ficar mais devagar. Por isso, o segredo não está em apenas um “superalimento”, mas sim em comer variado, com muitas frutas, vegetais, proteínas e grãos integrais durante todo o ano.

A nutricionista Ana Paula Dias Leite, da dr.consulta, sugere cinco grupos de alimentos que você pode adicionar ao seu prato nesta época do ano. Vamos conferir?

1. Frutas cítricas (fontes de vitamina C)

Nada como uma laranja, limão ou um kiwi para dar aquele boost na sua imunidade! Essas frutas são cheias de vitamina C, que ajuda a proteger as barreiras do trato respiratório. Uma porção diária (uma laranja ou algumas acerolas, por exemplo) já é suficiente. Brócolis e couve também entram na dança, trazendo ótimas fontes vegetais desse nutriente essencial.

2. Sementes, castanhas e carnes magras (fontes de zinco)

As sementes de abóbora, as castanhas e até aquelas carnes magras são verdadeiros aliados para o seu sistema imunológico. O zinco, presente nesses alimentos, é conhecido por ajudar no combate aos resfriados. Se você perceber que está começando a sentir os sintomas, a suplementação de zinco pode diminuir a duração do resfriado. Consumir um punhado de castanhas ou uma porção de leguminosas nas refeições já ajuda bastante.

3. Peixes gordurosos e ovos (fontes de vitamina D)

Salmão, sardinha e a gema do ovo são ótimas fontes de vitamina D, um nutriente que faz a diferença na proteção contra infecções respiratórias. Duas porções de peixe na semana e um pouco de sol (sem exageros, claro) ajudam a manter seus níveis de vitamina D em alta.

4. Chá verde (fonte de catequinas)

Já pensou em dar uma pausa e tomar um bom chá verde? As catequinas presentes nele podem ajudar a diminuir a chance de infecções respiratórias e até a duração dos sintomas. Uma a três xícaras ao longo do dia são uma boa pedida, respeitando seu limite com a cafeína.

5. Iogurte, kefir e alimentos fermentados (fontes de probióticos)

Alimentos fermentados, como o iogurte e o kefir, são ótimos para a saúde intestinal. Eles ajudam a aliviar os sintomas respiratórios e a equilibrar a microbiota no intestino, que está diretamente ligada ao funcionamento do seu sistema imunológico. Um pote de iogurte por dia já é suficiente para incluir na alimentação.

Vale lembrar: alimentação não substitui tratamento médico

Esses alimentos podem ajudar, mas não são garantia de que você não vai pegar essa gripe chata. Eles não substituem a vacinação, a higiene das mãos e outros cuidados básicos que devem ser tomados. Se precisar de suplementação, sempre procure a orientação de um profissional de saúde.

E assim, enquanto você dirige por aí, curtindo sua playlist ou aquele bom e velho papo com amigos, não esqueça de dar uma olhada no que está no seu prato. É esse cuidado que pode fazer toda a diferença na sua saúde!