Casal devolve Pix de R$ 61 mil e surpreende nas redes sociais

Imagem ilustrativa: IA

Recentemente, um gesto de honestidade tocou o coração dos moradores de Lins, interior de São Paulo, a aproximadamente 139 km de Tanabi. Marcos, de 35 anos, e Juliana, de 32, são os proprietários do restaurante Resenha Bar e se tornaram notícias ao devolver um Pix de R$ 61 mil que foi enviado por engano. O valor correto da transação era apenas R$ 61, referente a uma marmita.

O erro aconteceu em uma quinta-feira, quando um empresário do setor de veículos digitou três zeros a mais na hora de fazer o pagamento. A situação só foi percebida mais tarde, quando Marcos revisou os extratos do banco e se deparou com aquele depósito bem acima do normal.

Sem pensar duas vezes, o casal decidiu devolver o montante. “Nem esperamos ele falar nada. Devolvemos de imediato. A gente faz o certo, Deus está sempre vendo”, contou Marcos, refletindo a ética que o casal decidiu seguir. O empresário ficou surpreso e só notou o engano após o contato da dupla.

Repercussão nas redes

A história de boa fé se espalhou como fogo nas redes sociais, rapidamente se tornando um exemplo na região. Os moradores elogiaram a atitude do casal, ressaltando o quanto é importante agir com ética em tempos de desconfiança.

Esse caso mostrou que a honestidade ainda tem o poder de emocionar e unir as pessoas, reforçando o valor de fazer o bem simplesmente porque é o certo — mesmo quando ninguém está olhando.

