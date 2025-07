Cartão platinado oferece vantagens superiores ao Black no Brasil

No dia 30 de junho, a XP Investimentos lançou o XP Legacy, um cartão de crédito premium que promete transformar a forma como as pessoas lidam com suas finanças no Brasil. Este cartão, que se destaca por ser platinado, traz uma proposta diferente do tradicional modelo Black, combinando vantagens de luxo com retornos financeiros relevantes. Com foco em clientes de alto patrimônio, o XP Legacy oferece uma maneira única de integrar o consumo e o investimento.

Como o XP Legacy funciona?

O XP Legacy vem equipado com um programa de Investback bem robusto. Ele permite que os usuários recebam até 1,5% de volta em compras nacionais e até 4,03% em compras internacionais, que vão diretamente para o portfólio de investimentos deles. Isso significa que, enquanto você gasta, também está acumulando vantagens financeiras para o futuro.

Além disso, o cartão oferece um serviço de concierge exclusivo. Isso significa que, se você precisar de ajuda para fazer reservas em restaurantes badalados ou planejar viagens personalizadas, tem alguém à disposição para auxiliar. E não para por aí! Um Personal Assistant também está disponível para gerenciar suas tarefas pessoais, como organizar eventos privados, elevando ainda mais o conceito de serviço premium.

Benefícios além das recompensas comuns

Uma das atrações mais legais do XP Legacy é o acesso a salas VIP em aeroportos, um benefício super valorizado por quem viaja com frequência. Esse acesso inclui a possibilidade de levar convidados, o que traz um toque extra de exclusividade e conforto nas viagens.

Outra grande vantagem é que o cartão duplica as recompensas em relação aos cartões Black comuns. Isso incentiva os usuários a utilizá-lo tanto em compras no Brasil quanto lá fora. Com tantas características inovadoras, o XP Legacy coloca pressão sobre outras instituições financeiras, que precisam inovar suas ofertas para atrair clientes de alta renda.

Impacto no mercado de cartões Premium

O lançamento do XP Legacy acontece em um contexto onde o setor de cartões de crédito de alto padrão no Brasil está em plena ascensão. Essa estratégia diferenciada posiciona o cartão como uma extensão do ecossistema de investimentos da XP Investimentos, que está cada vez mais associado a um aplicativo integrado.

Com o XP Legacy, a XP Investimentos não apenas responde às necessidades de seus clientes mais exigentes, como também se prepara para as novas tendências que estão por vir no mercado de cartões premium.