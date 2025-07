Carolina Dieckmann tem queimadura nos lábios por alergia; médica comenta

Carolina Dieckmann sofre queimadura nos lábios após reação alérgica

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, conhecida por seu trabalho no remake da novela “Vale Tudo”, passou por um episódio preocupante após sofrer uma reação alérgica que resultou em queimaduras nos lábios. O incidente ocorreu durante um voo em maio deste ano, quando Carolina sentiu um desconforto intenso.

Em suas redes sociais, Carolina explicou que seus lábios estavam bastante vermelhos e irritados, mas que já apresentavam sinais de melhora em uma das áreas. "Demorei muito para agir, mas já estou seguindo as dicas que recebi e espero melhorar ainda mais", compartilhou a atriz.

Para entender melhor o que pode ter causado esse problema, a alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti ofereceu uma explicação. Segundo a médica, a reação pode estar relacionada a ingredientes em produtos cosméticos, que podem ter entrado em contato com a pele de Carolina durante o voo.

Durante voos, a cabine do avião tem um ar extremamente seco, o que pode agravar problemas de pele, especialmente em pessoas com pele sensível. A Dra. Brianna sugeriu que o caso de Carolina poderia ser uma dermatite irritativa, que é uma inflamação na pele causada por fatores como ressecamento ou atrito, ou ainda por produtos aplicados nos lábios, como batons ou balms.

O diagnóstico de queilite irritativa, que é uma condição que provoca inflamação nos lábios devido a agentes externos, foi apontado por ela como uma possibilidade. Essa inflamação pode surgir repentinamente, levando a dor e desconforto.

A médica destacou que, apesar do inchaço nos lábios de Carolina lembrar um angioedema, o quadro apresentado parece ser mais compatível com uma queilite irritativa. Ela também mencionou que casos de dermatite de contato alérgica podem ocorrer, especialmente se a pele tiver tido contato com substâncias que podem causar alergias. O angioedema, por outro lado, normalmente aparece de forma mais abrupta e pode estar associado a outros sintomas, como coceira intensa e inchaço em outras áreas do rosto.

Esse incidente serve como um alerta sobre a importância de cuidar da pele e estar atento às reações alérgicas, especialmente em condições adversas, como durante um voo.