Carli Judice e Nicolle Calliari: previsões e odds para UFC 318

No próximo sábado, 19 de julho, Carli Judice e Nicolle Calliari se enfrentarão no UFC 318, em uma luta que promete agitar a categoria feminina dos pesos mosca. Judice, que possui um histórico de 1 vitória e 1 derrota na organização, entra no octógono após uma impressionante vitória por finalização no primeiro round contra Yuneisy Duben. Esse resultado elevou seu percentual de finalizações no primeiro round para 100% em suas quatro vitórias profissionais.

Do outro lado, Calliari estreia na luta após não ter conseguido sair vitoriosa em sua primeira aparição no UFC em janeiro deste ano. Ambas lutadoras são formadas no programa Contender Series de Dana White, uma espécie de seladora de talentos que muitos atletas buscam para chegar à elite do MMA.

### Detalhes da Luta

A luta está marcada para as 18h15 (horário de Brasília) e ocorrerá no Smoothie King Center, em Nova Orleans. Judice, por sua altura e alcance, apresenta uma vantagem clara. Ela é 10 centímetros mais alta que Calliari e tem uma diferença de 15 centímetros de envergadura, o que pode ser determinante na luta.

### Odds e Expectativas

As odds para a luta apontam Judice como favorita, com odds de -325, enquanto Calliari aparece com odds de +260. Além disso, o mercado também considera a possibilidade de a luta durar mais de 2,5 rounds, fixando a aposta a -238 para essa opção.

Com base no estilo de luta de Judice, que é um striker dinâmico e criativo, e na preferência de Calliari pelo grappling, especula-se que a luta pode se desenrolar de forma bastante clara: Judice deverá dominar na distância, enquanto Calliari tentará levar a luta para o chão.

O público aguarda com expectativa mais um embate no UFC 318, onde ambos os lutadores têm muito a provar, especialmente Calliari, que busca sua primeira vitória na organização. Para quem se interessa em acompanhar a luta, a transmissão será ao vivo pelo ESPN+.