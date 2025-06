Cantora do Club Silencio em ‘Mulholland Drive’ morre aos 57

Rebekah Del Rio, cantora e compositora, faleceu no dia 23 de junho em sua casa em Los Angeles. Ela tinha 57 anos. O falecimento de Del Rio foi confirmado pelo Escritório do Coroner de Los Angeles, mas ainda não há informações adicionais sobre as circunstâncias de sua morte.

Del Rio ganhou notoriedade mundial por sua apresentação da canção “Llorando” no filme “Cidade dos Sonhos”, dirigido por David Lynch, em 2001. Sua ligação com Lynch começou na metade da década de 1990, quando foram apresentados por Brian Loucks, um agente de ambos. Na época, Del Rio estava em um contrato com uma gravadora country em Nashville, após gravar “Llorando”, uma adaptação em espanhol da famosa música “Crying” de Roy Orbison. Durante esse encontro, Lynch pediu que ela apresentasse a canção e a gravou em segredo. Essa performance se tornou parte crucial da cena do Clube Silencio, que foi incorporada na versão cinematográfica de “Mulholland Drive”, que inicialmente era um piloto rejeitado pela ABC.

A cena do Clube Silencio é um dos momentos marcantes do filme, trazendo um clímax emocional em que os personagens interpretados por Naomi Watts e Laura Harring se emocionam ao assistir Del Rio cantar. Apesar de a personagem de Del Rio parecer estar dublando, ela cantou ao vivo durante todas as filmagens. Em uma entrevista de 2022, Del Rio afirmou que queria transmitir a mesma emoção em cada take, cantando para que as atrizes pudessem sentir a intensidade do momento.

Esse papel chamou atenção para Del Rio na indústria do cinema, e ela foi convidada pelo diretor Richard Kelly para participar de “Southland Tales”, um filme de ficção científica lançado em 2006, onde cantou “The Star-Spangled Banner” em uma cena apocalíptica. Além disso, sua voz pode ser ouvida em trilhas sonoras de filmes como “Sin City”, “Man on Fire” e “Streets of Legend”.

Rebekah Del Rio manteve uma colaboração contínua com Lynch ao longo de sua carreira. Ela também se apresentou ao lado de Moby em uma das sequências do revival “Twin Peaks: The Return” e participou de apresentações da banda The Red Room Orchestra, que toca músicas de “Twin Peaks”. Menos de duas semanas antes de sua morte, Del Rio se apresentou em um evento beneficente que incluía uma exibição de “Mulholland Drive”.

Nascida em 10 de julho de 1967, em Chula Vista, Califórnia, Del Rio começou a sua carreira musical em San Diego antes de se mudar para Los Angeles. Ela era mãe de Phillip C. DeMars, nascido em 1986, que faleceu em 2009 com apenas 23 anos.