Canetas para obesidade 100% nacionais chegam às farmácias nesta segunda

Na próxima segunda-feira, dia 4, as farmácias brasileiras começam a vender as primeiras canetas para o tratamento de obesidade e diabetes, fabricadas inteiramente no Brasil. A farmacêutica EMS, responsável pela produção, anunciou o lançamento dos novos produtos nesta sexta-feira, dia 1.

Os medicamentos têm como princípio ativo a liraglutida, uma substância que simula a ação do hormônio GLP-1. Este hormônio é importante para o controle do apetite e a regulação dos níveis de glicose no sangue, retardando o esvaziamento do estômago e estimulando a produção de insulina. Até o momento, a liraglutida era comercializada no Brasil apenas por meio de dois medicamentos, Saxenda e Victoza, ambos da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. A fabricação nacional se tornou possível após a expiração das patentes desses produtos no ano passado.

A EMS está lançando dois tipos de canetas: o Olire, que ajuda no controle da obesidade com uma dose recomendada de 3 mg por dia, e o Lirux, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, com uma dose de 1,8 mg por dia. É importante notar que a liraglutida é utilizada diariamente, diferentemente de outros medicamentos similares, como a semaglutida e a tirzepatida, que têm administração semanal.

Em estudos clínicos, a liraglutida demonstrou uma perda de peso média entre 4 kg e 6 kg, com alguns pacientes chegando a perder entre 5% e 10% do seu peso corporal. Além disso, a substância está associada a melhorias nos marcadores de risco cardiovascular.

Os preços sugeridos para as canetas são de R$ 307,26 por uma caneta, R$ 507,07 por duas canetas do Lirux e R$ 760,61 por três canetas do Olire. Clientes do programa de descontos da EMS poderão ter acesso a preços com 10% de desconto. A empresa esperava que os preços dos produtos nacionais fossem 10% a 20% mais baixos em comparação aos medicamentos de referência, mas uma pesquisa revelou que os preços do Saxenda e Victoza estão com descontos superiores a 30%, resultando em valores muito próximos.

Inicialmente, as canetas estarão disponíveis nas drogarias Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco, com vendas online e em algumas lojas físicas nas regiões Sul e Sudeste, com uma expansão gradual para outras regiões nas semanas seguintes. A EMS projeta que até o fim do ano cerca de 250 mil unidades de Olire e Lirux estarão à venda.

Para viabilizar essa produção, a EMS investiu mais de R$ 1 bilhão e construiu a primeira fábrica de peptídeos do país, localizada em Hortolândia, interior de São Paulo, que tem capacidade inicial para produzir 20 milhões de canetas por ano, podendo chegar a 40 milhões.

A farmacêutica também se prepara para lançar a semaglutida, princípio ativo dos medicamentos Ozempic e Wegovy, prevista para 2026, após a queda de sua patente no Brasil.

A diferença entre a liraglutida e a semaglutida está principalmente na duração do efeito e na potência. Enquanto a semaglutida é administrada semanalmente e pode resultar em uma perda de peso de 15% a 17%, a liraglutida deve ser aplicada diariamente, com uma perda de peso aproximada de 10%. Além disso, a semaglutida tem mostrado ser mais eficaz na redução do desejo de comer, refletindo diferentes maneiras de regular a ingestão de alimentos.