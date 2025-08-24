Canais tradicionais podem desaparecer da TV; saiba como acompanhar

Em 27 de agosto, será assinado um decreto que promete revolucionar a forma como assistimos à TV no Brasil. Esse decreto vai trazer a tão falada TV 3.0, que chega para substituir o modelo tradicional que todos conhecemos.

Durante o SET Expo, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, confirmou essa grande novidade. Com essa mudança, a proposta é que a TV não seja mais somente sobre antenas e canais, mas funcione principalmente por meio de aplicativos. Isso significa que, no futuro, o jeito que consumimos conteúdo vai se transformar bastante.

Como isso vai funcionar

A nova TV 3.0 promete uma experiência bem mais rica. Com uma qualidade de som e imagem muito superior, os telespectadores terão acesso a conteúdos com um formato mais interativo. O plano é que a implementação comece ainda este ano nas grandes cidades, e as emissoras precisarão se adaptar a essa nova realidade.

Em uma smart TV, a navegação será parecida com a que vemos em plataformas de streaming, permitindo acesso facilitado a aplicativos das emissoras. Isso fará com que alguns conteúdos possam ser assistidos quando o público quiser, ou seja, sob demanda. Além disso, as propagandas podem ser personalizadas, trazendo anúncios diferentes para cada membro da casa.

As emissoras, como Band, SBT, Globo e Record, estão cientes de que a migração para essa nova tecnologia não será simples. Para reduzir custos e tornar a transição mais suave, elas devem trabalhar juntas. Embora concorram pela audiência, a colaboração vai incluir compartilhar torres, antenas e software. Frederico Siqueira mencionou até uma possível parceria com o BNDES, o que poderia ajudar as emissoras a se adaptarem sem grandes dificuldades.

Essa mudança promete colocar o Brasil em um novo patamar no quesito tecnologia de transmissão, trazendo o melhor da modernidade para os lares brasileiros. A TV 3.0 é uma aposta que visa não apenas acompanhar tendências globais, mas também oferecer aos espectadores uma experiência mais dinâmica e rica.